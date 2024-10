Qual é o número do Eduardo Pimentel, candidato a prefeito de Curitiba?

Até as 17h deste domingo os curitibanos devem ir às urnas para escolher quem será o novo prefeito ou prefeita de Curitiba. Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) disputam a preferência do eleitorado curitibano. Mas afinal, qual é o número do candidato Eduardo Pimentel nas eleições de 2024?

>>> O número do candidato Eduardo Pimentel na urna é 55.

A Tribuna acompanha todo o dia de votação em Curitiba e preparou uma página especial para conferir a apuração dos votos para a Prefeitura. Fique ligado e não perca a hora para descobrir quem será o novo chefe do executivo municipal.