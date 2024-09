Pesquisa mostra três candidatos empatados no 2º lugar em Curitiba

Uma nova pesquisa eleitoral para a prefeitura de Curitiba, divulgada neste sábado (07), mostra o candidato Eduardo Pimentel (PSD) na liderança das intenções de voto, com 31,3%. O material foi realizado pelo instituto Linear Pesquisa e Publicidade, em parceria com o jornal Plural.

Depois de Pimentel, três candidatos aparecem em empate técnico na disputa pelo segundo lugar. São eles: Luciano Ducci (PSB), com 12,84%; Ney Leprevost (União Brasil), com 10,6%; e Roberto Requião (Mobiliza), também com 10,6%.

Em quarto lugar a pesquisa mostra Luizão Goulart (Solidariedade), com 6,36% das intenções de voto; Cristina Graeml (PMB), com 4,86%; Maria Victoria (PP), citada por 3,24% dos eleitores; Professora Andrea Caldas (PSOL), com 1,37%; Felipe Bombardelli (PCO), com 0,62%; e Samuel de Mattos (PSTU), com 0,37%.

Os indecisos somam 10,97% e 6,87% dos entrevistados disseram que pretendem votar branco ou nulo.

Confira a lista dos candidatos com as porcentagens de intenção de voto:

Eduardo Pimentel (PSC) – 31,3%

Luciano Ducci (PSB) – 12,84%

Ney Leprevost (União) – 10,6%

Roberto Requião (Mobiliza) – 10,6%

Luizão Goulart (Solidariedade) – 6,36%

Cristina Graeml (PMB) – 4,86%

Maria Victória (PP) – 3,24%

Andrea Caldas (PSOL) – 1,37%

Fellipe Bombardelli (PCO) – 0,62%

Samuel de Mattos (PSTU) – 0,37%

Intenção de voto espontâneo

Sem dar opção de nomes, a pesquisa Linear/Plural também perguntou aos entrevistados em quem eles votariam. Nesse cenário, 24,44% respondeu Eduardo Pimentel. Com 8,6% está Luciano Ducci. Depois aparecem Ney Leprevost (5,86%), Roberto Requião (4,49%), Cristina Graeml (3,37%), Luizão Goulart (2,99%), Maria Victoria (1,25%), Andrea Caldas (0,62%) e Felipe Bombardelli (0,25%).

48,13% entrevistados não souberam apontar um candidato ou preferiram não responder.

Pesquisa mostra índice de rejeição de candidatos à prefeitura de Curitiba

Segundo a pesquisa, Roberto Requião aparece com o maior índice de rejeição. 31,92% dos entrevistados disseram que não votariam no candidato do Mobiliza.

Em seguida aparecem: Luciano Ducci, com 10,22%; Maria Victoria e Ney Leprevost, com 7,48% cada; Eduardo Pimentel (4,74%); Cristina Graeml e Andrea Caldas (2,12% cada); Luizão Goulart (1,87%); Samuel de Mattos (1,75%) e Felipe Bombardelli (1,37%).

Nessa questão os indecisos somaram 19,45%. Já os brancos e nulos somaram 9,48%.

O Plural informou que o levantamento foi feito entre os dias 2 e 5 de setembro. Foram entrevistadas 801 pessoas. A margem de erro máxima é de 3,46 pontos porcentuais para mais ou para menos, o que indica um empate técnico entre Ducci, Requião e Leprevost na segunda posição. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 1° de setembro com o número PR-00690/2024.

