“Nunca acreditei em pesquisas”, diz Ney Leprevost após votar

O candidato à Prefeitura de Curitiba, Ney Leprevost, votou por volta das 10h30 deste domingo (06) na Escola Municipal Vereador João Stival, no bairro Butiatuvinha. Na última pesquisa Quaest/RPC, divulgada no sábado, Ney aparece na 4ª colocação nas intenções de voto.

“Nunca acreditei em pesquisa. Na eleição passada eu tinha 5% e fui pro segundo turno. Na pesquisa de ontem eu tô com 12%. Sensação muito boa, minha intuição diz que vamos estar no segundo turno. É o momento de comparar os candidatos, quem tem experiência, melhores propostas, melhor currículo e quem esta pronto pra ser o melhor prefeito da história de Curitiba”, disse à Bandnews.

A pesquisa Quaest realizou 1.002 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 de outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número PR-04399/2024.

