Maurício Lense é o prefeito eleito em Guaratuba

Maurício Lense é o novo prefeito de Guaratuba, no Litoral do Paraná. Ele foi eleito ao obter 56,41% votos, com 97,87% das seções totalizadas. O segundo colocado nesta disputa para a prefeitura da cidade foi Fernanda Monteiro, que obteve 42,87% dos votos.

Confira o resultado completo das Eleições 2024 em Guaratuba!

MAURICIO LENSE – PODE – 20 – 56,41% • 12.685 Votos computados

FERNANDA MONTEIRO – PSD – 55 – 42,87% • 9.641 Votos computados

ALMIR CAPELÃO – PMB – 35 – 0,72% • 162 Votos computados



97,87% das seções totalizadas – Eleição matematicamente definida

