Luizão promete construir moradias para quem vive à margem dos rios

Durante sabatina promovida pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (ABRIG), o candidato à Prefeitura de Curitiba Luizão Goulart (Solidariedade) falou sobre clima e questões ambientais. O evento aconteceu nesta segunda-feira (23).

“Curitiba já foi protagonista em sustentabilidade, e hoje não podemos ignorar mais as questões ambientais. Cada vez mais os eventos climáticos severos estão se tornando recorrentes, por isso devemos trabalhar na prevenção”, destacou Goulart.

Leia também: “Não quero me vangloriar, mas tenho experiência”, assegura Luizão

Além do meio ambiente, o candidato do Solidariedade também comentou sobre a situação habitacional na capital paranaense e apresentou uma proposta para regularizar as moradias.

“Em todas as regionais temos ocupações irregulares em Curitiba. Tenho proposta nessa área. Reservar 3% do orçamento para construção de moradia digna para realocar as famílias das margens dos rios”, afirmou Goulart.

Além do sabatinado, participaram da sabatina o presidente da Abrig Jean Castro, o vice-presidente, Eduardo Fayet e a diretora de ESG, Katiane Gouvêa.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?