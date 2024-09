Goura navega em rio de Curitiba: “é o 2º mais poluído do Brasil”

Candidato a vice-prefeito de Curitiba, Goura (PDT) disse que ele e Luciano Ducci (PSB), candidato à prefeitura, pretendem criar políticas públicas para limpar o Rio Iguaçu. A afirmação foi feita enquanto Goura estava dentro do rio, acompanhado da namorada Ligia Ziggiotti.

“Vamos fazer de tudo, com políticas públicas efetivas envolvendo a população, com orçamento público, com o apoio do Governo Federal, para fazer com que isso aqui volte a ser o patrimônio ecológico de todos nós”, prometeu Goura.

Ele lembrou que o Rio Iguaçu é considerado o segundo rio mais poluído do Brasil. “Então gente, este é o segundo rio mais poluído do Brasil, o Rio Iguaçu. Que quer dizer ‘grande rio’, que nasce aqui na região de Curitiba e vai até Foz do Iguaçu, até a cataratas”, alertou. O ‘passeio’ aconteceu na última terça-feira (17), no trecho da confluência com o Rio Belém.

“Aqui a gente vê o descaso com esses dois grandes rios da nossa cidade. O Rio Belém chegando extremamente sujo e extremamente poluído, um rio que nasce em Curitiba, lá no Cachoeira, e cruza toda cidade e deságua aqui no Rio Iguaçu”, descreveu Goura.

O candidato disse que a Campanha Ducci+Goura tem a proposta de um programa para cuidar dos rios e árvores da capital paranaense, trabalhando nos eixos de despoluição, preservação e criação de novos corredores ecológicos.

