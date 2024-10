Eduardo Dalmora é o prefeito eleito em Matinhos

Eduardo Dalmora é o novo prefeito de Matinhos, no Litoral do Paraná. Ele é o prefeito matematicamente eleito ao obter 37,43% votos, com 96,94% das seções totalizadas. O segundo colocado nesta disputa para a prefeitura da cidade foi Zé da Ecler, que obteve 29,62% dos votos.

Confira o resultado completo das Eleições 2024 em Matinhos!

EDUARDO DALMORA PL – 22 – 37,43% • 8.423 Votos computados

ZÉ DA ECLER PSDB – 45 – 29,62% • 6.665 Votos computados

RODRIGO GREGÓRIO PODE – 20 – 25,22% • 5.675 Votos computados

CLECIO VIDAL PP – 11 – 4,21% • 947 Votos computados

KÁSSIA MULHER DO JUIZ NOVO – 30 – 3,19% • 718 Votos computados

GATO CONECTADO PSOL – 50 – 0,33% • 75 Votos computados

96,94% das seções totalizadas – Eleição matematicamente definida

