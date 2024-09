Dos 38 vereadores de Curitiba, apenas 4 não vão tentar reeleição

Você pode consultar aqui quem são os mais de 700 candidatos a vereador em Curitiba. Eles disputam uma das 38 cadeiras na Câmara Municipal de Curitiba.

Os vereadores Herivelto Oliveira (Cidadania) e Professora Josete (PT) já haviam tornado público que não pretendiam participar diretamente do pleito deste ano. Eleito em 2020 com 6.441 votos, Oliveira está no seu segundo mandato. Na legislatura anterior (2017-2020), assumiu como suplente e ficou dois anos no cargo. O fato de abrir mão da corrida eleitoral permitiu que o jornalista assumisse interinamente o cargo de prefeito de Curitiba durante oito dias, no mês de maio.

Em seu quinto mandato como vereadora, Professora Josete (PT) foi eleita pela primeira vez em 2004. Professora de formação, ela integra o seleto time de 31 mulheres que já exerceram a função na capital. Com 20 anos de serviços prestados no Poder Legislativo, Josete também marca a história da instituição por ter sido uma das três mulheres que já exerceram a função de segunda-secretária da Mesa Diretora (biênio 2021-2022). No pleito de 2020, a vereadora recebeu um total de 5.856 votos. Em número de mandatos Professora Josete só fica atrás de Julieta Reis e Nely Almeida, que representaram a população curitibana em seis legislaturas, conforme dados da Galeria das Vereadoras.

Outros dois veteranos da Câmara de Curitiba que estão fora da disputa eleitoral são Sabino Picolo (PSD) e Tito Zeglin (MDB). Presidente da Casa no biênio 2019-2020, Picolo está no sétimo mandato de vereador, tendo sido eleito para a atual legislatura com 6.061 votos. Vencedor de uma eleição pela primeira vez em 1996, o parlamentar está há 28 anos no Legislativo da capital e perde em experiência apenas para Zeglin, que está prestes a concluir o nono mandato.

Em sua trajetória na CMC, Picolo exerceu funções diretivas diversas vezes e assumiu a prefeitura interinamente em duas ocasiões, em agosto de 2004 e em janeiro de 2012. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, o parlamentar fez carreira no extinto Banco do Estado do Paraná (Banestado), onde atuava como servidor concursado.



Atual decano da Câmara Municipal de Curitiba – expressão que designa o parlamentar com mais experiência em atividade -, com nove mandatos cumpridos em 36 anos de trabalho, Tito Zeglin ingressou na Câmara na nona legislatura (1983-1988). Atual primeiro vice-presidente da instituição, Zeglin, que é jornalista e radialista, já ocupou vários cargos na Mesa Diretora do Legislativo e, em 2010, foi prefeito em exercício.

Número é igual ao da eleição de 2020

Curiosamente, o número de vereadores em mandato fora da disputa é o mesmo registrado na eleição anterior, em 2020. Naquela ocasião, não tentaram a reeleição Cristiano Santos, Dona Lourdes, Fabiane Rosa e Maria Manfron.



Já em 2016, seis parlamentares com mandato desistiram de buscar a reeleição na CMC. Paulo Salamuni e Jorge Bernardi ficaram de fora, mas participaram do pleito como candidatos a vice-prefeito. Os outros vereadores que não concorreram daquela vez foram Ailton Araújo, Aldemir Manfron, Professor Galdino e Aladim Luciano.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!