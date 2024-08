Curitiba é a cidade no Paraná com maior eleitorado: saiba quantos são

Em outubro acontecem as Eleições de 2024 para decidir os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador de todas as cidades do país. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Curitiba é a cidade do Paraná que possui o maior eleitorado.

Para as eleições deste ano, a capital paranaense conta com 1.423.722 pessoas aptas a votar nos representantes dos próximos quatro anos.

Depois de Curitiba, as cidades com mais eleitores são: Londrina (399.730), Maringá (300.286) e Ponta Grossa (259.463). Em contrapartida, os municípios com menos eleitoras e eleitores são Jardim Olinda (1.363), Nova Aliança do Ivaí (1.586), Santa Inês (1.703) e Miraselva (1.851).

Quantos eleitores têm no Paraná?

O Paraná conta com 8.645.891 de eleitoras e eleitores. Esse número representa um crescimento de 2,04% em relação ao eleitorado de 2022.

Curitiba não possui o maior local de votação do Paraná

Apesar de concentrar o maior número de eleitores, Curitiba não é a cidade com o local de votação. O espaço que possui o maior número de eleitores aptos é o Colégio Anglo Americano, em Foz do Iguaçu, com 13.478 votantes.

Já em segundo lugar aparece a Universidade Tuiuti do Paraná, em Curitiba, com 12.497 votantes, seguida do Colégio Estadual Senhorinha Moraes Sarmento, também em Curitiba, com 9.586 eleitores.

