Cristina Graeml e Eduardo Pimentel se enfrentam em debate nesta segunda-feira

Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD) ficarão frente a frente nesta segunda-feira (14) no debate da Band TV, o primeiro de três programados para o segundo turno em Curitiba — RICTV e RPC/Rede Globo fazem os demais. O encontro ocorre a partir das 22h30 na sede da emissora na capital paranaense e será transmitido pela televisão e pelo YouTube.

No único debate em que se encontraram até aqui, três dias antes da votação do primeiro turno, na RPC, Graeml escolheu Pimentel como alvo prioritário, especialmente para levantar o caso de suposta coação de servidores da prefeitura para doarem à campanha do vice-prefeito. O candidato do PSD respondeu acusando-a de disseminar fake news.

No primeiro turno, dos três debates organizados por emissoras de televisão em Curitiba, a candidata do PMB foi chamada apenas para o da RPC. Ainda como pré-candidata, ela chegou a ser convidada para o primeiro encontro promovido pela Band, mas foi desconvidada horas antes.

Cristina Graeml chegou a ir à emissora, mas foi barrada sob a justificativa de que havia uma polêmica envolvendo a candidatura dela, devido a um desentendimento com a executiva nacional do PMB. Já no debate da RICTV, a emissora convidou apenas os candidatos com representatividade no Congresso Nacional.

Por sua vez, Pimentel esteve nos três debates televisionados. Assim como o candidato Luciano Ducci (PSB), ele não participou do encontro organizado pelo jornal Plural por decisão própria — esse foi o primeiro debate que Cristina Graeml participou, que teve transmissão pelo YouTube.

Regras do debate em Curitiba e “torcida” convidada

O debate da Band, nesta segunda-feira, seguirá as regras do padrão nacional da emissora, com banco de tempo para os candidatos. No primeiro bloco, Graeml e Pimentel terão 12 minutos cada para debater livremente – a ordem será definida por sorteio. Quando o candidato parar de falar, o tempo será pausado.

No segundo bloco se alternarão perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Já o terceiro bloco seguirá o mesmo formato do primeiro, com 24 minutos totais de debate, divididos entre os dois candidatos.

Entre as regras, há proibição de uso de material de campanha no estúdio, número definido de aliados e assessores presentes e o item tradicional da Band de colocar uma cadeira vazia no palco, com o nome de qualquer candidato convidado que não comparecer.

São esperadas 500 pessoas, sendo 200 convidados de cada candidato. Eles serão acomodados em uma área exclusiva com telão de alta definição, além de serviços de alimentação e bebidas.

Como foi o primeiro turno em Curitiba

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?