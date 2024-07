Convenções partidárias para eleições municipais liberadas

A partir deste sábado (20), partidos políticos e federações partidárias podem realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos que disputarão o pleito de outubro. Depois de definidas as candidaturas, as legendas têm até 15 de agosto para requerer à Justiça Eleitoral o registro dos nomes escolhidos.

As convenções partidárias são reuniões de filiados a uma determinada agremiação para julgamento de assuntos de interesse do grupo e podem acontecer até o dia 5 de agosto. Essas reuniões poderão ser feitas de forma presencial, virtual ou híbrida, e serão selecionados os candidatos e candidatas para concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.

Para se candidatar a esses cargos, é preciso atender a pré-requisitos, como nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos; alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima.

Para concorrer à vaga de prefeito em um município, a idade mínima é de 21 anos, completados até o dia da posse. Já para o cargo de vereador, a pré-candidata ou o pré-candidato precisa ter 18 anos, feitos até a data do pedido de registro de candidatura.

Os pré-candidatos para a candidatura para a prefeitura de Curitiba são Andrea Caldas (PSOL), Beto Richa (PSDB), Cristina Graelm (PMB), Eduardo Pimentel (PSD), Goura (PDT), Luciano Ducci (PSB), Luizão Goulart (Solidariedade),Maria Victoria (PP), Ney Leprevost (União Brasil), Roberto Requião (Mobiliza) e Samuel de Mattos (PSTU)

Curitiba é a cidade com maior eleitorado

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Curitiba é a cidade no estado com o maior eleitorado (1.423.722 pessoas), seguida de Londrina (399.730), Maringá (300.286) e Ponta Grossa (259.463). Os municípios com menos eleitoras e eleitores são Jardim Olinda (1.363), Nova Aliança do Ivaí (1.586), Santa Inês (1.703) e Miraselva (1.851). A capital concentra a maior parte do eleitorado, representando 16,46% do total no Paraná.

Nas Eleições 2024, São José dos Pinhais (que conta com 222,6 mil eleitores) e Foz do Iguaçu (que tem 204,3 mil eleitores) poderão ter segundo turno pela primeira vez. De acordo com o artigo 3° da Lei n° 9.504/1997, cidades com mais de 200 mil pessoas aptas a votar podem receber um turno extra em pleitos municipais.

Dessa forma, caso nenhum dos candidatos a prefeito e vice-prefeito garanta 50% dos votos mais um, sem contar os nulos e os brancos, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro. Além de São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, podem receber turno extra Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.

Locais de votação

O local de votação com o maior número de eleitores aptos é o Colégio Anglo Americano, em Foz do Iguaçu, com 13.478 votantes. Em segundo lugar, aparece a Universidade Tuiuti do Paraná (Campus Barigui), em Curitiba, com 12.497 votantes, seguida do Colégio Estadual Senhorinha Moraes Sarmento, também em Curitiba, com 9.586 eleitores, e da Universidade Estadual de Maringá, com 9.182.

