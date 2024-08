Beto Richa desiste de candidatura à prefeitura de Curitiba

O deputado federal do PSDB Beto Richa anunciou no início da noite desta segunda-feira (05) a desistência da candidatura à prefeitura de Curitiba. Beto Richa atendeu a imprensa na sede do PSDB municipal, no Alto da Glória em Curitiba e explicou que retirou pré-candidatura por uma série de adversidades.

“Eu anuncio nesse momento que estou retirando minha candidatura por uma série de adversidades, vários fatores que dificultam. Podemos ter aí até o dia da eleição um resultado mais efetivo. O PSDB oferece menos de 30 segundos de TV e rádio, para um espaço de 10 minutos diários. Temos o nosso plano de governo, temos cabeças na nossa equipe e teríamos pouco tempo para fazer uma apresentação do plano de governo que eu gostaria de fazer aos curitibanos. Não sei se teria um candidato que tinha mais vontade de ser candidato do que eu”, comentou Richa em coletiva.

O PSDB, partido de Richa, uniu forças com o Cidadania, que por sua vez, apresentou apoio ao candidato do PSD, Eduardo Pimentel. Em coletiva, Beto Richa disse que o partido, agora que está sem candidato, vai permanecer neutro. “A ideia é que a gente fique neutro. Vou deixar [a escolha] aos eleitores, para que eles falam a sua escolha”, disse o deputado federal.

Filho do ex-governador José Richa, Beto Richa nasceu em 1965, em Londrina. Foi eleito prefeito de Curitiba em 2005. Foi reeleito para o segundo mandato como prefeito, mas saiu em 2010 para disputar o cargo de governador do Paraná. Ganhou como governador do estado e permaneceu no cargo até 2018. Atualmente, Richa é deputado federal.

