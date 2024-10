Apuração de votos das eleições 2024 em Curitiba; acompanhe em tempo real

A apuração dos votos que vai indicar os nomes dos prefeitos e vereadores eleitos no Paraná e nas demais cidades de todo o Brasil, além dos candidatos que se enfrentarão no segundo turno nas eleições 2024, será realizada neste domingo (6), a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

A apuração, que começa após o fim do horário de votação, será divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e poderá será acompanhada em tempo real, aqui no site da Tribuna do Paraná.

A partir das 17h, no site da Tribuna, será possível acompanhar a apuração dos resultados das Eleições 2024 em Curitiba e em todas as outras cidades brasileiras. Clique no link abaixo para seguir a apuração.

Votação termina às 17h

A votação teve início às 8 horas deste domingo e vai até às 17 horas, pelo horário de Brasília. Lembrando, que quem chegar após às 17 horas não conseguirá mais votar, pois a partir desse horário os mesários iniciarão o processo de encerramento das urnas.

Para justificar o voto

O eleitor ou eleitora que não estiver na cidade em que vota, neste dia 06 de outubro, terá que justificar seu voto. Não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência quando a justificativa for apresentada no dia da eleição.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), existem três opções para justificar. A primeira é pelo aplicativo e-Título. É bem simples: na página inicial do app, o usuário deve acessar o item “mais opções” e, em seguida, selecionar “Justificativa de ausência” para fazer o pedido on-line. Pelo app, também é possível consultar endereços para justificar a ausência presencialmente, em “Justificativa presencial”.

A segunda opção é preenchendo o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (formato PDF), e apresente preenchido nas mesas receptoras de votos ( local de votação/zonas eleitorais).

A terceira alternativa são nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais (consulta a zonas eleitorais).

Rango Barateza! Pérola do Centro Histórico, restaurante que todo curitibano deveria conhecer Até que enfim! Novo contorno de Curitiba: corredor deve desafogar trânsito Novidade Após fechar salas, shopping de Curitiba anuncia volta de cinema