Lembram do Aparecido da Reciclagem (PDT), que foi personagem dos Caçadores de Notícias após votar contra o aumento de 60% no próprio salário e dos demais vereadores de Araucária, região metropolitana de Curitiba? Pois então. Apenas ele e um outro vereador foram reeleitos neste domingo (15), gerando uma renovação de 80% dos 11 vereadores da casa.

O ex-catador de reciclados Aparecido da Reciclagem (PDT) foi o vereador campeão de votos na eleição 2020, escolhido por 2012 eleitores araucarienses, o equivalente a 2,95% dos votos.

O prefeito que vetou o projeto, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), foi reeleito para mais um mandato, vencendo com folga a eleição com 68,49% dos votos. Em entrevista à Tribuna do Paraná logo após a aprovação do aumento do salário no mês de janeiro, Aparecido disse que ficaria envergonhado de receber o reajuste.

Após o veto do prefeito, os vereadores se uniram novamente para derrubar a decisão e manter o reajuste, aumentando os salários de R$ 5.992 para R$ 9.584,45 a partir da próxima legislatura em 2021.

O outro vereador reeleito foi Celso Nicácio (PSD), que votou a favor do reajuste do próprio salário. Ele ficou em quarto lugar na eleição, com 1.418 votos – o equivalente a 2,08% do total.

Não reeleitos

Dois vereadores que chegaram a mudar de opinião na proposta do reajuste no segundo turno de votação na Câmara não foram reeleitos: Fabio Alceu (PDT) e Elias (Cidadania). Fábio Alceu fez 1.512 votos, mais do que nove vereadores eleitos. Ele só não fez mais votos do que os dois primeiros colocados, mas ficou na 12ª colocação sem se reeleger por causa da legenda. Já Elias teve 858 votos, na 19ª colocação.

Dois vereadoras não tentaram a reeleição em Araucária: Lúcia de Lima (MDB) e Tatiana Nogueira (PSDB). Os vereadores que não se elegeram e que votaram a favor do aumento do salário são Xandão (PSL), Fabio Pedroso (PRP), Germaninho Kryzanowski (PR) e Claudio Sarnik (Cidadania).

Já os novos vereadores que assumem seus cargos em Araucária em 2021 são Pedrinho Gazeta (Cidadania), Bem Hur (Cidadania), Grilo (PSL), Rosane Ferreira (PV), Ricardo Teixeira (PSDB), Irineu Cantador (PSD), Professor Valter (Cidadania), Vagner Chefer (Pode) e Pastor Eduardo Castilhos (PL).

