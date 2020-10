Uma das grandes novidades para as Eleições de 2020 é o Guia dos Candidatos da Tribuna. Um espaço inédito para que o eleitor conheça mais o seu candidatos a vereador e para que o candidato explique, com tempo e calma, um pouco do que pretende oferecer para a cidade caso seja eleito.

Para te contar como funciona o Guia tim-tim por tim-tim, lançamos o primeiro vídeo da série Tribuna Explica, uma maneira descontraída de para literalmente desenhar em um quadro branco (white board) tudo sobre qualquer assunto.

Assista e conheça mais do Guia dos Candidatos das eleições 2020!

>>> Eleitor, clique aqui para conhecer o Guia.

>>> Candidato, quer enviar o seu vídeo? Então clique neste link.