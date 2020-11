A gente não se dá conta, mas nosso voto elege muito mais do que vereadores e prefeitos (ou governadores, presidentes, senadores e deputados). Junto dos eleitos vão os vices e também ganham importância numa eventual linha sucessória os suplentes de vereador. O Tribuna Explica! deste domingo (08) mostra tim-tim por tim-tim a função e importância de cada um deles.

A série Tribuna Explica! apresenta temas importantes das Eleições com o auxílio de um whiteboard (quadro branco). Nele, nossa reportagem desenha em tópicos e imagens uma espécie de tutorial sobre aquele assunto, para que de forma lúdica , o leitor possa compreender assuntos às vezes mais complexos e até “chatos”.

O Tribuna Explica de hoje é sobre suplentes e vices. Assista!

