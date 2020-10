Pro bem ou pro mal, é ele quem dá a cara pra bater. Líder do poder executivo municipal, o prefeito de uma cidade é sempre o alvo da ira dos moradores insatisfeitos com os problemas dos municípios, muitas vezes sem que o prefeito tenha culpa e, em boa parte dos casos, responsabilidade. Mas, “ele ganha bem pra isso”.

Dia 15 de novembro, em Curitiba, região metropolitana e todo o país, os eleitores vão às urnas para eleger o novo prefeito. Mas você já parou para se perguntar quais são os deveres e responsabilidades do nosso maior representante local?

Para te explicar tim-tim por tim-tim o que faz um prefeito, o Tribuna Explica! desta semana mostra as responsabilidades, obrigações e funções dos prefeitos. E a gente faz assim, desenhando, pra ficar bem claro (e divertido). Assista!

Guia dos Candidatos

Uma das grandes novidades para as Eleições de 2020 é o Guia dos Candidatos da Tribuna. Um espaço inédito para que o eleitor conheça mais o seu candidatos a vereador e para que o candidato explique, com tempo e calma, um pouco do que pretende oferecer para a cidade caso seja eleito.

