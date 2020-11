“Ah, mas eles só escolhem nome de rua e dá cadeira de roda pra qualquer um”. Se você já não disse ou pelo menos ouvir essa frase sobre o trabalho de um vereador, talvez você nem seja desse planeta. Mas, certo de que você já tá se ambientando com a conversa, o Tribuna Explica! de hoje fala mais sobre o trabalho dos vereadores.

Eles são muito cobrados pelo trabalho que desenvolvem nas câmaras de vereadores. No entanto, deveriam ser cobrados ainda mais. Após a ida às urnas, o cidadão se acomoda e não tem o costume de fiscalizar o trabalho daqueles que foram eleitos e isso tem ma influência muito negativa no processo como um todo.

Só que, para cobrar, é preciso entender bem os deveres e obrigações dos nossos representantes, não sem antes lembrar que se eles estão lá, é porque nós os colocamos lá. Portanto, é também nossa responsabilidade quando as coisas não saem como o esperado.

O Tribuna Explica de hoje é sobre vereadores. Assista!

