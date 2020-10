O prazo para que os candidatos a vereador e prefeito de Curitiba, região metropolitana e litoral enviassem seus vídeos terminaria neste sábado, dia 31. TERMINARIA, não termina mais. Em virtude do sucesso do Guia dos Candidatos decidimos estender o prazo em mais uma semana. Agora, os candidatos podem enviar seus vídeos até o dia 8 de novembro, exatamente uma semana antes das eleições.

O Guia dos Candidatos da Tribuna é um sucesso. Diariamente o número de acessos ao portal cresce consideravelmente e os eleitores têm buscado cada vez mais informações para decidirem seus votos. No Guia, além de todas as informações básicas dos candidatos, há um espaço exclusivo oferecido pela Tribuna para que os candidatos respondam a duas perguntas diretamente para o potencial eleitor.

São 2 minutos inteiros, 120 segundos no maior portal de notícias de Curitiba, falando mensalmente com em média 5 milhões de visitantes únicos. Você, candidato, ainda tem dúvida se vale a pena mandar o seu vídeo? Faça um teste. Digite “candidatos a vereador de Curitiba (ou do seu município da RMC ou litoral)” no Google e veja quem aparece nos primeiros resultados.

Então, acesse o Guia dos Candidatos. Lá você preenche uma ficha (clique aqui e vá direto para ela) e conhece as regras para envio do seu vídeo. IMPORTANTE. Respeite as regrinhas básicas para agilizar a publicação do seu vídeo.