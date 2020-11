Com 12.147 votos, a auditora contábil Indiara Barbosa fez história neste domingo, em Curitiba. Ela não só foi eleita a primeira candidata do Partido Novo à Câmara dos Vereadores, como também foi a primeira mulher a ser eleita a mais votada da cidade. Sua boa votação ajudou, inclusive, a eleger mais uma candidata do Novo: Amália Tortato.

“Agradeço muito o trabalho e o envolvimento de todos. Foi um trabalho árduo com todos os candidatos do Partido Novo e reconheço a importância do trabalho de cada um. Obrigada a todos que trabalharam na equipe, os filiados, os voluntários e os apoiadores que estiveram ao meu lado, e que foram se juntando ao time durante a campanha”, afirmou a vereadora eleita.

A nova vereadora fez questão de dar crédito a todos que participaram da caminhada, inclusive aos financiadores. “Para alguns que estão de fora, parece que é tudo muito fácil, ter uma campanha estruturada, ter conseguido uma boa arrecadação. Mas começamos esse trabalho há 2 anos, com um grupo de apoiadores, que hoje chamo de Conselho, que se reuniam à noite no escritório de um grande amigo, quase um pai pra mim. Eles sempre estiveram ao meu lado, me ajudando a definir a estratégia de campanha, me aconselhando e dando suporte”.

Indiara também lembrou o candidato do Novo à Prefeitura, Dr. João Guilherme, que teve boa votação (dentro do contexto de uma vitória tranquila de Greca), ficando na 4ª colocação. “O João está comigo desde a campanha passada e me ajudava com as redes sociais. Eu não dou conta sozinha. Há 8 meses se juntou ao time a minha coordenadora de campanha, Anne, que junto comigo, trabalhou incansavelmente até ontem meia noite pedindo voto”.

Seguindo o posicionamento da legenda, Indiara não usou Fundo Eleitoral – verba pública destinada aos partidos para as eleições – para financiar a campanha. Os gastos foram cobertos por arrecadação via vaquinha eletrônica ou doações em conta bancária, conforme determina a legislação. A campanha arrecadou perto de R$ 200 mil.

Na câmara, Indiara Barbosa promete fiscalizar as contas públicas, reduzir a burocracia para incentivar o empreendedorismo, trabalhar pela Educação Básica, fazer um mandato mais inovador e abrir mão de privilégios. “Eu represento a vontade de mudança, a insatisfação com a política tradicional. Os políticos, infelizmente, têm reputação ruim perante a sociedade. Irei trabalhar incansavelmente, mais ainda do que trabalhei nessa campanha, para mudar isso”.

A vitória de Indiara Barbosa foi comemorada com muito entusiasmo no comitê do Partido Novo na noite de domingo. O médico João Guilherme, candidato à prefeitura pela legenda, avaliou o resultado das urnas. “A Indiara representa muito a ideia do Novo de uma cidadã que quer fazer a diferença. Ela tem uma carreira consolidada, se licenciou sem receber para a campanha porque acredita que é possível termos uma política melhor. Ela fará muita diferença na Câmara”, comentou o candidato.

Juliano Tetto, presidente do Diretório Municipal do partido Novo, também avaliou o resultado das eleições municipais. “Indiara já nos orgulhou muito em 2018 ao conquistar 31 mil votos como candidata a deputada federal e agora, novamente, nos honra com essa campanha esplêndida, da qual tínhamos certeza da vitória”.

Nascida em Umuarama (PR), em 1983, é mãe do Luigi, 7 anos. Formada em Administração e Ciências Contábeis, é auditora contábil, trabalhou por 13 anos em uma empresa multinacional de auditoria e chegou ao cargo de gerente sênior. Trocou a carreira na iniciativa privada para trabalhar na fiscalização das contas públicas.