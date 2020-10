A pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira (22) sobre a intenção de voto dos curitibanos na eleição para prefeito perguntou também que tipo de gestão os eleitores esperam do vencedor do pleito. Entre as quatro opções apresentadas, a mais escolhida foi que “desse total continuidade à administração atual”. Dos 805 entrevistados, 31% elegeram essa a melhor opção.

Não muito distante na preferência, na segunda posição, mas dentro da margem de erro de 3 pontos porcentuais, 28% dos que responderam o levantamento optaram pela alternativa “mantivesse só alguns programas, mas mudasse muita coisa”. Confira as respostas abaixo.

Pensando na maneira de administrar, o(a) sr(a) gostaria que fosse eleito para prefeito de Curitiba um candidato que:

*Desse total continuidade à administração atual – 31%

*Mantivesse só alguns programas, mas mudasse muita coisa – 28%

*Fizesse poucas mudanças e desse continuidade para muita coisa – 24%

*Mudasse totalmente a administração do município – 14%

*Não sabe/não respondeu – 3%

Metodologia da pesquisa do Ibope em Curitiba

A pesquisa do Ibope, encomendada pela RPC TV, ouviu 805 eleitores de Curitiba entre 20 e 22 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número PR-01535/2020.