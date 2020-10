Com cuidados!

Os curitibanos estão mais confiantes sobre comparecer às urnas no dia 15 de novembro, mesmo em meio à pandemia de coronavírus. De acordo com a segunda pesquisa Ibope/RPC, divulgada nesta quinta-feira (22), os entrevistados que afirmam que “com certeza comparecerão para votar” somam 80%.

Na pesquisa anterior, divulgada no começo do mês, esse índice era de 72%. Os eleitores que ainda estão em dúvida agora são 15%, contra 19% no levantamento anterior.

Entre os que afirmam que não vão comparecer, o número caiu de 8% para 5%. Os que não souberam ou não responderam a questão somam 1% (os índices foram arredondados).

A pesquisa do Ibope, encomendada pela RPC TV, ouviu 805 eleitores de Curitiba entre 20 e 22 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número PR-01535/2020.

