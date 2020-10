A segunda pesquisa Ibope encomendada pela RPC, divulgada na noite desta quinta-feira (22), apontou que Rafael Greca (DEM), atual prefeito de Curitiba e candidato à reeleição, teve um aumento em sua aprovação em comparação com a primeira pesquisa, publicada dia 06 de outubro. A pesquisa questionou ainda os eleitores sobre os governos de Ratinho Jr (PSD) e Jair Bolsonaro (Sem Partido).

>>>Tudo sobre os candidatos no Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná

Segundo a pesquisa, o governo de Greca tinha classificação “Ótimo/Bom” de 54% dos eleitores no começo de outubro. Segundo os dados mais recentes, essa avaliação subiu para 59%.

Eleitores que avaliavam a gestão de Greca como “Regular” subiram de 29% nas primeira pesquisa para 30%, segundo dados desta quinta-feira.

Já a porcentagem dos que classificam a administração de Greca como “Ruim/Péssima” caiu de 16% no dia 6 de outubro para 11% na quinta-feira (22), segundo dados da pesquisa Ibope/RPC. A porcentagem dos que não souberam/não responderam se manteve em 1%, tanto na primeira pesquisa quanto na segunda.

Ratinho Jr

Segundo eleitores entrevistados, o governador do Paraná Ratinho Jr teve avaliação Ótima/Boa por 55%; Regular ficou com 29% e Ruim/Péssima com 13%.

Eleitores que não sabiam/não responderam representam 3% da pesquisa.

Jair Bolsonaro

A pesquisa Ibope/RPC apontou ainda a aprovação dos eleitores para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a pesquisa, 42% acreditam que o governo do presidente é “Bom/Ótimo”. Outros 21% disseram ser regular e 35% opinaram como “Ruim/Péssimo”.

Eleitores que não sabiam/não responderam representam 1% da pesquisa.

A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (22), ouviu 805 eleitores entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada sob o número PR-01535/2020 no TRE-Paraná. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.