Candidata do PL à prefeitura de Curitiba, Christiane Yared diz que quer acabar com os cargos comissionados na cidade e aposta no controle dos gastos públicos como saída para a crise econômica que o município deve enfrentar em 2021.

“Nosso plano de gestão é um plano de austeridade, a máquina pública terá que ser enxugada. A quantidade de cargos comissionados é um descaso com a sociedade, com a população curitibana”, disse Christiane Yared, em entrevista à rádio BandNews, nesta quinta-feira (22).

Yared também criticou a gestão do atual prefeito Rafael Greca (DEM) durante a pandemia em relação aos pequenos empresários. “Eu não ia priorizar as empresas de transporte coletivo. Com R$200 milhões a gente poderia socorrer os pequenos empresários”, afirmou.