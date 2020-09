O Avante lançou, no último sábado (12), chapa para a disputa pela prefeitura de Curitiba nas eleições 2020. Marisa Lobo foi escolhida candidata a prefeita e Romulo Quenehen como candidato a vice-prefeito. A convenção do partido foi realizada na sede do Avante, em Curitiba.

Marisa Lobo é psicóloga e especialista em filosofia e direitos humanos. Romulo é jornalista e advogado. Além dos dois, o Avante também anunciou na convenção os nomes dos 38 candidatos a vereador.