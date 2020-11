O aumento assustador no número de casos, mortes e infectados ativos pelo novo coronavírus nos últimos dias, em Curitiba, trouxe de volta a preocupação sobre a segurança sanitária das eleições. Com tanta gente reunida e circulando pelos mesmos locais de votação, confinados em salas de aula em escolas da cidade, é seguro votar em tempos de pandemia?

+ Leia mais: Coronavírus em alta: Curitiba tem mais 736 infectados e 4,7 mil casos ativos

Todo cuidado é pouco. O uso de máscaras e a higienização constante das mãos, bem como o distanciamento social, são práticas que, espera-se, já estejam na rotina das pessoas. Mas, para explicar tim-tim por tim-tim, desenhando pra ficar bem claro, o Tribuna Explica! de hoje mostra se é seguro votar nas Eleições 2020. Assista!

