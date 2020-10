Em uma videoconferência do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC), na noite da última quinta-feira (15), o candidato a prefeito João Arruda (MDB) convocou os demais candidatos para um debate na frente da casa do atual prefeito e candidato à reeleição, Rafael Greca (DEM).

“Quero elogiar a participação de todos os candidatos, eu assisti o debate da Band ontem e Curitiba precisa saber que temos excelentes opções. Nós não temos apenas o candidato que vai a reeleição, nós temos ótimos nomes, ótimas propostas que podem ser aprimoradas através do debate”, disse João Arruda.

João Arruda chamou os concorrentes para irem até o apartamento do prefeito na avenida Vicente Machado, no Batel, ou na sua chácara em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. A maior parte dos candidatos já topou.

O último a aceitar o convite foi Eloy Casagrande (Rede). “O Greca está fugindo de todos os debates, isso é um insulto para a própria democracia da cidade. Então é preciso chegar mais perto dele para a gente mostrar todos os problemas de Curitiba”, afirmou o professor universitário.

Carol Arns (Podemos) também aceitou o convite. A candidata já havia sinalizado a disposição de participar durante a sabatina do Sindicato dos Metalúrgicos desta quinta-feira (15), quando João Arruda fez o convite para todos. “Quero dizer para o João Arruda que estarei junto aí para acampar na frente na casa do Greca, se for necessário, para a gente poder dialogar sobre a nossa cidade”, disse.

Além de Carol Arns e do próprio João Arruda, também já confirmaram Camila Lanes (PCdoB) e Paulo Opuszka (PT). “Falta acertarmos os detalhes como data e hora, e também certas questões técnicas, como garantir a transmissão ao vivo pela internet no maior número possível de canais”, completou João Arruda.

Greca não foi a debate

Greca não participou do debate da Band por alegar insegurança em relação ao contágio pelo novo coronavírus. Poucos dias antes, no entanto, o prefeito anunciou que contraiu a covid-19. No entanto, antes mesmo do debate, Greca recebeu alta hospitalar, já curado da doença.