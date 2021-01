O Brasil registrou 1.036 óbitos pelo novo coronavírus e 55.811 casos da doença nas últimas 24 horas. O país, assim, chega a 194.976 óbitos e a 7.675.781 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Pelo terceiro dia seguido, foram registradas mais de mil mortes por dia. Foram também registrados mais de 55 mil casos da Covid nos últimos três dias.

O aumento no número de casos e óbitos nos últimos dias vem em um momento em que parte da população afrouxou a adoção às medidas sanitárias, como distanciamento social e uso de máscaras.

Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

O jornal Folha de S.Paulo ainda divulga a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h desta quinta-feira (31), a média de mortes nos últimos sete dias é de 706, um aumento de 5,6% em relação ao dia anterior. O estado atual da doença no país é acelerado, depois de um breve intervalo de estabilidade, com alta de mortes desde o final de novembro.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (31) aponta 56.773 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24h, com 1.074 novas mortes.

Desde o início da epidemia no país, são 7.675.973 casos e 194.949 mortes pela doença, de acordo com os dados da pasta federal. Há, ainda, ao menos 2.478 mortes em investigação.