A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 33 anos, com grande quantidade de fogos de artifício nesta quinta-feira (31). O material estava armazenado em um depósito, em Pontal do Paraná, no Litoral do estado. A ação foi realizada por policiais civis que estão trabalhando no Verão Consciente nas praias do Paraná.

O local em que os fogos foram encontrados era voltado para venda de pipas. O homem não tinha autorização para comercializar os materiais apreendidos. A licença do Corpo de Bombeiros Militar que possuía estava vencida dede o ano de 2017.

Dentre os materiais apreendidos havia:

– 38 caixas de fogos de cor;

– Duas baterias com 18 e 36 tubos, respectivamente;

– 11 pacotes de track bola, 37 pacotes com “foguetinho” rojão pequeno – contendo 12 unidades cada;

– 28 “foguetinhos” rojão pequeno avulso;

– 62 caixas de bomba 1;

– 26 caixas de bomba 4;

– 82 caixas de bombinha track;

– 35 caixas de estalinhos;

– Uma caixa com dez unidades de “foguetinho” (rojão pequeno);

– Três caixas com dois fogos “vulcão”;

– Duas unidades de fogos “vulcão”;

– 33 rojões “treme terra”, sendo dois sem vara;

– Sete pacotes fechados de “candela”;

O homem foi autuado por crime ambiental e está preso à disposição da Justiça.