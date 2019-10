Aulão do ENEM é uma boa alternativa para estudantes que precisam de um reforço na revisão de conteúdos antes da prova.

Faltando menos de um mês para a realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro, os mais de 5 milhões de estudantes que vão fazer a prova se encontram em um cenário de ansiedade e preparação intensa. De acordo com os professores, este é o momento de reforçar o estudo e buscar outras fontes de conhecimento, a fim de tornar a revisão dos conteúdos mais dinâmica e menos cansativa.

Uma maneira interessante de testar os conhecimentos e experimentar o que, de fato, é um dia de prova, é buscar como opção de estudo a realização de simulados e do aulão do Enem. Nesta reta final de preparação, a dica é administrar bem a ansiedade e manter o foco nos estudos!

Por que participar de um aulão de revisão para o Enem 2019?

O aulão do Enem é uma iniciativa que aumenta a confiança do estudante para a prova oficial e que faz a revisão de matérias de todas as áreas de conhecimento que caem no exame. Normalmente, o evento acontece com professores de cada disciplina e aborda conhecimentos de Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Ciências Humanas.

Essa é uma atividade que contribui para o preparo dos alunos e que revisa pontos importantes, tirando dúvidas e agregando conhecimento. O evento é ideal para estudantes que desejam se destacar no Enem.

Além das revisões feitas para os conteúdos essenciais de matemática, português, história, geografia, química, física e biologia, o aulão também ajuda os estudantes na interpretação de texto, um fator essencial para o bom desempenho no Enem. As aulas de revisão são sempre dinâmicas e envolventes, fazendo com que os alunos consolidem o conhecimento para a prova oficial.

Outra dica importante para o candidato do Enem é relaxar e descansar nos dias que antecedem as provas. É preciso estar concentrado e com energia e disposição para aguentar a maratona de questões e redação.

Informações importantes sobre o Enem 2019

As provas do Enem 2019 serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, a partir das 13h30, horário de Brasília. A orientação é para que os estudantes cheguem aos locais de prova com antecedência, por volta das 13h.

A redação será feita no primeiro dia da prova, assim como as avaliações de Linguagens e Ciências Humanas. Já no segundo dia, os alunos farão as provas de Ciências da Natureza e Matemática. O gabarito da prova será divulgado em 13 de novembro e os resultados finais saem em janeiro de 2020.

Prepare-se bem para as provas e já comece a buscar informações sobre como utilizar suas notas do Enem para fazer um curso de graduação com desconto na Unifacear, instituição de ensino com mais de 19 anos de existência e mais de 5 mil alunos.

A Unifacear conta com 6 campi no total, sendo quatro na cidade de Curitiba, um em Araucária e um em Fazenda Rio Grande. A universidade oferece excelente estrutura, corpo docente com ótima titulação e mensalidades acessíveis!