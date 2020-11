Haverão professores e coordenadores dos 44 cursos do centro universitário

O grande momento está chegando! Descobrir a vocação profissional é uma escolha delicada e que envolve diversas questões, pessoais ou não. Essa decisão pode variar por conta das áreas de interesse do jovem e até de quem ele é. Mas, além de descobrir qual a profissão certa a seguir, escolher uma boa faculdade também é uma etapa importante do processo.

Portanto, é preciso conhecer as áreas existentes e, principalmente, estar antenado ao seu mercado. Afinal, muitas profissões têm surgido ao longo dos anos e ter conhecimento disso é fundamental para que haja segurança na escolha de cada um.

Lembrar quais matérias o aluno se destacava no Ensino Médio também é uma boa dica para quem não sabe ainda em qual direção seguir. Com isso, é possível reconhecer os pontos fortes e o que é mais simples de ser executado no dia a dia.

Saber as atividades que mais o agradam e quais seriam possíveis para destaque pessoal também é uma boa recomendação. Mas, além de tudo, imaginar qual profissão é capaz de fazê-lo feliz pesa muito na escolha. Afinal, a profissão não deve ser apenas um recurso financeiro, mas também um crescimento pessoal.

Para tirar todos esses pontos do mundo das ideias e descobrir de fato qual área escolher, uma mostra de profissões é extremamente importante. Assim, o aluno do ensino médio tem acesso a palestras, informações detalhadas sobre cada curso, bate-papo com professores do meio acadêmico e estrutura escolar.

A Unifacear realiza mostras de profissões para auxiliar estudantes que estão procurando o curso certo. Além de apresentar o mercado de trabalho aos jovens adultos, o centro universitário também trata sobre sonhos, propósitos de vida e objetivos.

Tudo on-line

Para os jovens que estão acostumados com a tecnologia no dia a dia, a mostra de profissões deste ano pode ser mais comum do que se imagina. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Unifacear fará sua primeira mostra de profissões on-line nos dias 25 e 26 de novembro.

Estarão presentes professores e coordenadores dos 44 cursos de graduação para falar sobre o mercado de trabalho e tirar eventuais dúvidas que os participantes tenham.

O evento também contará com a participação no Reitor da Unifacear, Dr. Murilo Andrade, e de um setor específico para atendimento a vestibular, campanhas, bolsas e outros.

Cada curso terá um link do google meeting em que os participantes poderão acessar e interagir com os coordenadores e professores dos respectivos cursos de interesse. Além disso, a faculdade irá enviar nos e-mails dos inscritos a programação completa com o link do evento.

