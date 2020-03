Para não prejudicar o currículo e alunos, as atividades acontecerão em ambiente digital

Ciente da atual situação do mundo frente à disseminação do COVID-19, a Unifacear – que tem seis campi próprios e 84 cursos de graduação e pós-graduação – informa que as aulas dos cursos presenciais, semipresenciais e Engenharias EAD estão suspensas por prazo indeterminado.

Para que os alunos não sejam prejudicados, todas as atividades acadêmicas acontecerão 100% em ambiente digital, recurso que estará disponível a partir de segunda, dia 23/03 .

A entidade reforça que, mesmo antes da decisão pela suspensão, já estava tomando medidas para combater a disseminação do vírus. Algumas delas foram disponibilizar álcool gel 70% em dispensadores espalhados pelo campus, realizar a limpeza dos ambientes com álcool líquido 70%, evitar o uso do ar-condicionado a fim de manter os ambientes arejados por ventilação natural (portas e janelas abertas), incluindo salas de aula e suspender atividades em seus auditórios.

Além disso, a Unifacear já havia suspendido a realização de estágios dos alunos, os atendimentos da clínica de fisioterapia e o atendimento do Núcleo de Prática Jurídica (Araucária e Curitiba).

A entidade reitera seu compromisso com os alunos e lembra que no site www.unifacear.edu.br foi criado um canal de comunicação específico sobre o assunto. A Unifacear também está disponível pelo chat via site, telefone (41) 3643-1551 ou WhatsApp (41) 99739-1692.