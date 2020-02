Alunos que prestaram o ENEM ficam isentos de prestar o vestibular com notas superiores a 450 pontos. Bolsas também são distribuídas para candidatos com boas notas.

Quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 (ENEM) tem uma grande vantagem ao ingressar na Unifacear, uma instituição de ensino com seis campi em Curitiba e Região Metropolitana. Os estudantes que participaram do exame podem escolher entre 37 cursos de graduação, nas modalidades presencial, semipresencial e EAD (ensino à distância).

Além de ter isenção da taxa de inscrição, quem fez a prova do ENEM e tirou média igual ou superior a 450,00 não precisa fazer o vestibular e pode fazer todo esse processo online. O resultado sai na hora. “É possível usar a nota do exame de qualquer ano para se inscrever na Unifacear, mas para quem fez a prova do ENEM em 2019 estamos com promoções imperdíveis”, comenta o Gerente de Marketing da instituição, Felipe Razera.

Para o início de 2020 a Unifacear estará ofertando bolsas de até 50% de acordo com a nota tirada na prova do ENEM de 2019. Todas as informações e o regulamento podem ser conferidos no site da instituição. Mas atenção, pois essa promoção será realizada apenas até este sábado, dia 22 de fevereiro.

“Após a aprovação, basta o candidato comparecer na secretaria da Unifacear, apresentar o comprovante das notas do ENEM e a documentação exigida para realizar a matrícula. Toda a relação de documentos é enviada por e-mail, assim que o aluno efetiva a inscrição com a nota do exame nacional pelo site”, complementa Razera.

Outras formas de ingresso

Além do ENEM, alunos interessados em fazer parte do quadro da instituição podem prestar o vestibular de outras duas formas: presencialmente agendado ou online, com o resultado saindo em até 24 horas. Para os cursos EAD e semipresenciais, o vestibular fica aberto o ano inteiro, com quatro datas de entrada diferentes. Já os cursos presenciais, o vestibular de verão é realizado entre outubro e março e o de inverno, entre maio e agosto. Existem ainda outras formas de ingresso, como “Segunda Graduação”, para quem já possui um curso superior concluído e “Transferências” para quem deseja mudar de instituição. Nestes dois casos existem descontos exclusivos.