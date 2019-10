Economia de tempo e dinheiro é a principal vantagem para os estudantes que trabalham e estudam.

A definição do futuro profissional é sempre um momento marcante para todos os estudantes. Investir na formação superior, desenvolver as habilidades necessárias para ter uma carreira de sucesso e pegar pesado nos estudos são iniciativas que fazem parte da vida e da rotina de praticamente todos os jovens universitários do Brasil.

Dados do último Censo da Educação Superior do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), de 2018, mostraram que mais de 8,45 milhões de estudantes estão matriculados no ensino superior no país. Desse total, mais de 6 milhões estão em cursos presenciais de bacharelado, licenciatura ou tecnológicos. Grande parte desses alunos está cursando uma faculdade no período noturno, justamente para que consigam conciliar a rotina de trabalho e estudo.

Nem sempre essa realidade é fácil. Para muitos estudantes, manter a continuidade do curso superior exige muita determinação, comprometimento e resiliência. A jornada dupla do universitário brasileiro é desgastante, mas, certamente, compensadora.

Seja pela necessidade de obter os recursos financeiros para custear os estudos ou pela realização de um estágio obrigatório, os estudantes, muitas vezes, encaram uma rotina que pode durar até 12 horas por dia, entre trabalho, deslocamentos e estudo.

Uma forma de amenizar esta realidade e facilitar o dia a dia dos universitários é buscar um campus que esteja próximo à residência ou ao trabalho do aluno. Os benefícios de estudar perto de casa ou da empresa são muitos. Confira alguns deles:

Economia financeira;

Menos deslocamentos em transporte público;

Otimização do tempo;

Locomoção mais tranquila, livre de congestionamentos;

Mais tempo livre para descansar e se dedicar aos estudos;

Menor risco de se atrasar para as aulas;

Redução de custos fixos com transporte;

Facilidade logística;

Menos desgaste emocional para o estudante;

Possibilidade de fazer o trajeto a pé ou de bicicleta;

Mais tempo para usar laboratórios e bibliotecas;

Mais convivência com a equipe acadêmica.

Por que escolher uma universidade que tenha vários campi?

Ao optar por uma instituição de ensino que tenha vários campi espalhados por regiões estratégicas, o estudante tem a vantagem de poder transferir seu curso com facilidade em caso de mudança de endereço residencial ou profissional.

Além disso, os grandes complexos universitários oferecem estruturas melhor localizadas, com acesso simplificado e endereços mais centrais, além de garantirem excelência no ensino e infraestrutura completa, com laboratórios, clínicas, salas de aula equipadas e modernas e serviços especiais para o estudante.

Em Curitiba, a melhor opção de instituição de ensino superior é a Unifacear, que oferece mensalidades a preços acessíveis e o melhor corpo docente da região.

Conheça as unidades da Unifacear em Curitiba e região

A Unifacear possui 6 campi, sendo 1 em Araucária, 1 em Fazenda Rio Grande e 4 em Curitiba, com localização no Bacacheri, Portão, Santa Felicidade e Sítio Cercado. Os complexos contam com salas de aula amplas, bibliotecas, auditórios e os melhores laboratórios de engenharia, química, bioquímica, física, enfermagem, arquitetura e anatomia.

Visite as unidades do grupo educacional e conheça os 19 cursos de graduação presenciais, os 26 cursos de graduação à distância e os mais de 50 cursos de pós-graduação EAD oferecidos!