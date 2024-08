Com a rede de especialistas e clínicas parceiras da Solumedi, as gestantes podem realizar esses exames com facilidade e sem enfrentar burocracia

Os exames pré-natais são fundamentais para monitorar a saúde da mãe e do bebê durante a gravidez. Eles ajudam a identificar e gerenciar possíveis riscos, garantem o desenvolvimento saudável do feto e proporcionam informações cruciais para o planejamento do parto. Este guia completo aborda os principais exames pré-natais, quando e por que eles são realizados, e como eles contribuem para uma gravidez segura e saudável.

A Solumedi oferece um suporte abrangente e acessível que cobre todos os aspectos necessários para um acompanhamento pré-natal completo, facilitando o acesso a uma variedade de exames essenciais durante a gravidez. Esses exames incluem testes de sangue, ultrassonografias e monitoramentos da pressão arterial, cruciais para acompanhar o progresso da gestação e detectar qualquer possível complicação precocemente.

Com a rede de especialistas e clínicas parceiras da Solumedi, as gestantes podem realizar esses exames com facilidade, sem enfrentar a burocracia frequentemente associada aos planos de saúde convencionais. A agilidade e simplicidade no agendamento e realização dos exames são grandes vantagens oferecidas.

Saúde da mãe e do bebê

A saúde da mãe é uma prioridade durante a gravidez, e a Solumedi garante que as gestantes recebam acompanhamento contínuo e personalizado. Consultas regulares com obstetras e especialistas em saúde materno-infantil permitem que a pressão arterial, o peso e outras condições críticas sejam monitorados de perto.

Caso a gestante enfrente condições crônicas como diabetes gestacional ou hipertensão, a Solumedi oferece suporte específico para a gestão dessas condições, garantindo que ambas, mãe e bebê, permaneçam saudáveis durante toda a gestação. Além disso, também tem suporte psicológico e emocional, auxiliando a gestante a lidar com o estresse e as mudanças emocionais que podem ocorrer durante a gravidez.

A saúde do bebê também é monitorada com rigor. Via ultrassonografias regulares, a Solumedi permite que o desenvolvimento fetal seja acompanhado com precisão, detectando qualquer anomalia ou condição potencial. O monitoramento inclui a verificação do batimento cardíaco do bebê e sua posição, garantindo que o desenvolvimento esteja ocorrendo conforme o esperado.

O suporte vai além do parto, oferecendo também acompanhamento pós-parto para assegurar que a mãe se recupere adequadamente. Isso inclui monitoramento da saúde física e emocional da mãe e acompanhamento pediátrico para o recém-nascido. A Solumedi se empenha em garantir que tanto a mãe quanto o bebê recebam o cuidado necessário para um desenvolvimento saudável e uma recuperação eficiente.

Quais exames e quando realizar

Teste de Gravidez

Quando realizar: após o atraso da menstruação, geralmente por volta da 4ª semana de gestação.

Objetivo: Confirmar a gravidez através da detecção do hormônio hCG (gonadotrofina coriônica humana) na urina ou no sangue.

Importância: Estabelece o início do acompanhamento pré-natal.

Ultrassonografia inicial

Quando realizar: entre a 6ª e 8ª semana de gestação.

Objetivo: Confirmar a gravidez intrauterina, verificar a presença de batimento cardíaco fetal e determinar a idade gestacional.

Importância: Garante que a gravidez está evoluindo normalmente e que não há uma gestação ectópica.

Exames de Triagem de Primeira Linha

Hemograma Completo

Quando realizar: Na primeira consulta pré-natal.

Objetivo: Avaliar a contagem de células sanguíneas, incluindo glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas.

Importância: Identificar anemia, infecções e problemas hematológicos.

Tipagem Sanguínea e Fator Rh

Quando realizar: na primeira consulta pré-natal.

Objetivo: Determinar o tipo sanguíneo e o fator Rh da mãe.

Importância: Detectar incompatibilidade Rh entre mãe e bebê, que pode causar problemas como a doença hemolítica do recém-nascido.

Glicemia de Jejum

Quando realizar: na primeira consulta pré-natal e possivelmente novamente na 24ª a 28ª semana de gestação.

Objetivo: Avaliar os níveis de glicose no sangue.

Importância: Detectar diabetes mellitus gestacional ou risco de diabetes tipo 2.

Exame de Urina

Quando realizar: em cada consulta pré-natal.

Objetivo: Detectar infecções urinárias, presença de proteínas e glicose.

Importância: Identificar infecções e problemas como pré-eclâmpsia.

Exames de Triagem e Diagnóstico

Ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre

Quando realizar: entre a 11ª e 14ª semana de gestação.

Objetivo: Avaliar a anatomia fetal, verificar o comprimento do osso nasal e medir a translucência nucal para avaliar o risco de anomalias cromossômicas.

Importância: Identificar possíveis riscos de síndromes como a síndrome de Down.

Teste de Triagem de Anomalias Cromossômicas

Quando realizar: entre a 11ª e 14ª semana de gestação.

Objetivo: Avaliar o risco de anomalias cromossômicas através de exames de sangue e ultrassonografia.

Importância: Oferece uma estimativa do risco de condições como síndrome de Down e síndrome de Edwards.

Ultrassonografia Morfológica de Segundo Trimestre

Quando realizar: entre a 18ª e 22ª semana de gestação.

Objetivo: Avaliar a anatomia fetal detalhadamente e verificar o desenvolvimento dos órgãos e estruturas.

Importância: Identificar anomalias estruturais e verificar o desenvolvimento normal do bebê.

Exames de Rastreio e Monitoramento

Teste de Tolerância à Glicose (TTG)

– Quando Realizar: Entre a 24ª e 28ª semana de gestação.

– Objetivo: Avaliar como o corpo processa a glicose após a ingestão de uma solução açucarada.

– Importância: Diagnosticar diabetes gestacional.

Exame de Culturas Vaginais e Análise de Secreção

Quando Realizar: Entre a 35ª e 37ª semana de gestação.

Objetivo: Detectar a presença de estreptococo do grupo B e outras infecções vaginais.

Importância: Identificar infecções que podem afetar o parto e a saúde do bebê.

Monitoramento da Frequência Cardíaca Fetal

Quando Realizar: A partir do segundo trimestre, conforme necessário.

Objetivo: Verificar a frequência e o ritmo cardíaco do bebê.

Importância: Garantir que o bebê está bem e não apresenta sinais de sofrimento fetal.

Os exames pré-natais são um componente vital para garantir a saúde da mãe e do bebê durante a gravidez. Por isso, a Solumedi proporciona um suporte abrangente durante toda a gestação, desde os exames pré-natais até o acompanhamento pós-parto. Com uma abordagem acessível e personalizada, facilitando a realização de exames, consultas com especialistas e orientação educacional, promovendo a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê de maneira eficiente e sem complicações.

