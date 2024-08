Ao contrário dos modelos convencionais de planos de saúde que impõem custos fixos, a Solumedi cobra apenas pelo serviço no momento do uso

No cenário atual da saúde no Brasil, a Solumedi emerge como um farol de esperança para aqueles que buscam acesso a cuidados médicos de qualidade sem o peso financeiro dos planos de saúde tradicionais. Com uma abordagem inovadora e inclusiva, a Solumedi tem se destacado por sua missão de democratizar o acesso à saúde, oferecendo serviços médicos com descontos significativos e sem taxas adicionais.

Revolução no acesso à saúde

Fundada com o objetivo de transformar o panorama da saúde, a Solumedi se diferencia por sua política de não cobrança de taxas de cadastro, afiliação, anuidade ou mensalidade. Ao contrário dos modelos convencionais que impõem custos fixos, a Solumedi cobra apenas pelo serviço no momento do uso, com descontos que podem chegar até 70% em relação aos preços praticados pelos prestadores particulares. Este modelo acessível e transparente permite que mais pessoas possam cuidar de sua saúde sem se preocupar com despesas imprevistas.

Missão e Visão

A missão da Solumedi é clara: transformar o mundo através do cuidado com a saúde, garantindo que todos tenham acesso a uma vida plena e saudável. Para atingir esse objetivo, a empresa se compromete a oferecer serviços de saúde excepcionais com ética e credibilidade. A visão da Solumedi é unificar franqueados e colaboradores em um esforço conjunto, baseado em disciplina, pró-atividade e cooperação, para construir um futuro onde a saúde acessível seja uma realidade para todos.

Serviços abrangentes e acessíveis

A Solumedi oferece uma ampla gama de serviços para atender diversas necessidades de saúde:

Consultas médicas: representam o carro-chefe dos serviços oferecidos, especialmente para aqueles que não possuem plano de saúde ou preferem não depender do SUS. As consultas são realizadas com preços reduzidos, garantindo acesso à atenção médica de qualidade.



Exames laboratoriais e de imagem: complementando os serviços de consulta, a Solumedi disponibiliza exames laboratoriais e de imagem com preços acessíveis. Isso permite que uma grande massa de usuários tenha acesso a diagnósticos essenciais sem enfrentar custos exorbitantes.



Cirurgias: Muitos não sabem, mas a Solumedi também oferece serviços de cirurgia para procedimentos menores e que não exigem internação. Esta oferta amplia ainda mais o acesso a cuidados cirúrgicos necessários sem os custos elevados que costumam acompanhar tais serviços.

Presença e expansão

Atualmente, a Solumedi conta com mais de 20 unidades em Curitiba e Região Metropolitana e mais de 100 unidades espalhadas por todo o Brasil. Esse crescimento contínuo demonstra o impacto positivo e a aceitação do modelo de negócios da empresa, que está se consolidando como uma referência no setor de saúde acessível.

Compromisso com a qualidade e acessibilidade

O compromisso da Solumedi com a qualidade e a acessibilidade é evidente em cada aspecto de seu funcionamento. Desde o atendimento ágil e eficiente até a ampliação contínua de suas unidades, a empresa trabalha para garantir que todos tenham acesso a cuidados de saúde de excelência. Este compromisso é um reflexo da missão e visão da empresa de transformar o setor de saúde e promover um futuro mais saudável e acessível para todos.

Solumedi revolucionando o mercado da saúde

Com todas essas inovações, a Solumedi está transformando o mercado da saúde no Brasil de maneira notável, visando melhorar a acessibilidade, a qualidade e a eficiência dos cuidados médicos. Um dos principais avanços é a acessibilidade a serviços de saúde a preços justos.

Ao disponibilizar consultas, exames e até mesmo cirurgias de menor complexidade a preços competitivos, a Solumedi facilita o acesso ao atendimento médico para aqueles que não possuem plano de saúde ou enfrentam dificuldades com o SUS. Essa abordagem ajuda a reduzir barreiras financeiras, permitindo que mais pessoas tenha acesso a cuidados de saúde adequados.

Além disso, a Solumedi amplia o acesso a exames laboratoriais e de imagem, oferecendo esses serviços com qualidade e preços reduzidos. Isso é crucial para a detecção precoce de condições de saúde, como problemas cardiovasculares, diabetes e câncer. A facilidade de acesso a esses exames ajuda a promover um diagnóstico mais rápido e eficaz, prevenindo o agravamento de doenças e contribuindo para uma saúde pública mais proativa.

Outro aspecto inovador da Solumedi é a realização de cirurgias de menor complexidade que não exigem internação. Esses procedimentos são realizados com alta qualidade e segurança, mas com a conveniência de não necessitar de hospitalização prolongada. Isso reduz os custos e o tempo de recuperação, beneficiando tanto os pacientes quanto o sistema de saúde.

A Solumedi também se destaca pelo seu compromisso com um atendimento personalizado e humanizado. Oferecemos um ambiente acolhedor e uma abordagem atenciosa, melhorando a experiência dos pacientes e promovendo uma relação mais confiável entre médico e paciente.

A adoção de tecnologias modernas e práticas inovadoras é outro ponto forte. A integração de sistemas de gestão e agendamento online torna o acesso aos serviços mais conveniente e eficiente, facilitando a vida dos pacientes e otimizando os processos internos.

Com essas iniciativas, a Solumedi está efetivamente revolucionando o mercado da saúde no Brasil, proporcionando soluções que não apenas tratam, mas também previnem e gerenciam condições de saúde de maneira mais acessível e eficiente.

Em um momento em que a saúde muitas vezes é vista como um privilégio, a Solumedi está se esforçando para torná-la um direito de todos. Se você está procurando um serviço de saúde que ofereça qualidade e economia, a Solumedi é uma escolha que vale a pena.

