Os exames de sangue são ferramentas cruciais na medicina moderna, fornecendo informações valiosas sobre a saúde geral de um paciente e ajudando a diagnosticar, monitorar e tratar uma variedade de condições.

Ao optar pela Solumedi, você se beneficia de uma rede de laboratórios e clínicas parceiras que facilitam o acesso a uma ampla gama de exames de sangue. A agilidade e a simplicidade no processo de agendamento são grandes vantagens, ao permitirem que você realize os exames com facilidade, sem as complicações e longas esperas comuns em sistemas de saúde mais burocráticos. A Solumedi se destaca por oferecer uma experiência mais fluida, desde o agendamento até a entrega dos resultados.

Além da conveniência, a Solumedi garante que os exames de sangue sejam realizados por profissionais altamente qualificados e com equipamentos de ponta. Isso assegura a precisão dos resultados e a confiança nas análises realizadas. A precisão é crucial, pois os exames de sangue podem revelar informações importantes sobre a presença de doenças, deficiências nutricionais e outros problemas de saúde.

Os resultados dos exames são interpretados e discutidos detalhadamente, permitindo que você compreenda completamente o que os resultados significam para sua saúde. Caso sejam identificadas condições que necessitem de acompanhamento ou tratamento, a Solumedi oferece suporte adicional, conectando você a especialistas apropriados para um tratamento contínuo e eficaz.

Outro benefício importante da Solumedi é a possibilidade de realizar exames de sangue em momentos que se ajustem à sua rotina. A flexibilidade oferecida é um grande facilitador, permitindo que você cuide da sua saúde sem comprometer outros compromissos diários.

Como interpretar os exames de sangue

A interpretação dos exames de sangue deve ser realizada por um profissional de saúde, ao envolver considerar o histórico médico do paciente, sintomas e outros fatores individuais. No entanto, aqui estão algumas orientações gerais:

Valores elevados: podem indicar a presença de doenças ou condições subjacentes. Por exemplo, níveis elevados de glicose podem sugerir diabetes, enquanto níveis altos de colesterol LDL estão associados a um maior risco de doenças cardíacas.

Valores baixos: podem sugerir deficiências nutricionais, condições médicas ou problemas de saúde. Por exemplo, baixos níveis de hemoglobina podem indicar anemia.

Valores fora da faixa normal: não devem ser automaticamente considerados sinais de doenças sem uma avaliação completa. Muitos fatores, como dieta, medicamentos e condições temporárias, podem influenciar os resultados.

Os exames de sangue mais comuns e frequentemente solicitados incluem:

Hemograma

O hemograma é o exame de sangue mais comum e avalia a quantidade e características dos glóbulos brancos e vermelhos, além das plaquetas. É útil para identificar sinais de infecções, inflamações, anemia e certos tipos de câncer. O hemograma é composto por três partes principais:

Eritrograma: Avalia os glóbulos vermelhos (hemácias) e a hemoglobina, além de índices como hematócrito (Ht), HCV, VCM, CHCM e RDW.

Leucograma: Examina os leucócitos totais e suas diferentes subcategorias, como neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos.

Plaquetograma: Avalia as plaquetas e, às vezes, o Volume Plaquetário Médio (VPM).

O hemograma ajuda o médico a diagnosticar ou a recomendar exames adicionais para investigar alterações encontradas. Saiba mais sobre o hemograma e seus valores de referência.

Níveis Normais:

**Eritrócitos:** Homens: 4,7-6,1 milhões/µL; mulheres: 4,2-5,4 milhões/µL.

**Leucócitos:** 4.000-11.000 células/µL.

**Plaquetas:** 150.000-450.000 células/µL.

**Hemoglobina:** Homens: 13,8-17,2 g/dL; mulheres: 12,1-15,1 g/dL.

**Hematócrito:** Homens: 40,7-50,3%; mulheres: 36,1-44,3%.

Velocidade de Hemossedimentação (VHS)

O exame de VHS mede a taxa de sedimentação das hemácias em uma hora, sendo usado para detectar inflamações ou infecções. Geralmente é feito com o hemograma e a dosagem da proteína C reativa (PCR). Os valores normais variam conforme a idade e o sexo:

Homens abaixo de 50 anos: até 15 mm/h; acima de 50 anos: até 30 mm/h.

Mulheres abaixo de 50 anos: até 20 mm/h; acima de 50 anos: até 42 mm/h.

Um VHS elevado pode indicar condições como resfriado, amigdalite, infecções urinárias, artrite reumatoide, entre outros, enquanto um VHS baixo pode sugerir problemas como anemia falciforme ou insuficiência cardíaca. O resultado deve ser interpretado pelo médico em conjunto com outros exames e o histórico de saúde. Saiba mais sobre o exame de VHS.

Ferro, Ferritina e Transferrina

A dosagem conjunta de ferro, ferritina e transferrina é usada para avaliar a quantidade de ferro disponível no sangue e suas reservas, sendo especialmente útil para diagnosticar anemia ferropriva. Ferritina é uma proteína que armazena ferro no corpo, enquanto a transferrina transporta o ferro para diversos órgãos e músculos, garantindo o funcionamento adequado do organismo.

Proteína C Reativa (PCR)

A PCR é uma proteína produzida pelo fígado e sua dosagem é solicitada para identificar inflamações ou infecções e avaliar o risco de doenças cardiovasculares. Níveis elevados de PCR podem indicar várias condições, incluindo infecções bacterianas, doenças inflamatórias, câncer e outras condições inflamatórias. Consulte os valores de referência para PCR para uma interpretação adequada.

Glicose

O exame de glicose mede os níveis de açúcar no sangue em jejum para detectar pré-diabetes ou diabetes. Valores normais são até 99 mg/dL; níveis entre 100 e 125 mg/dL indicam pré-diabetes, e acima de 125 mg/dL indicam diabetes. Para confirmar a diabetes, exames adicionais como a hemoglobina glicada e o teste de tolerância à glicose podem ser recomendados.

TSH, T3 Total e T4 Total

Esses exames são realizados para avaliar o funcionamento da tireoide. Os valores de referência para o TSH variam entre 0,3 e 4 µUI/mL. Saiba mais sobre exames da tireoide.

Colesterol total e frações

O exame de colesterol total e frações mede os níveis de colesterol HDL (bom), LDL (ruim), VLDL e triglicerídeos. Os resultados ajudam a avaliar o risco de doenças cardíacas com base nos níveis de colesterol.

Ureia e Creatinina

A dosagem de ureia e creatinina é útil para verificar a função renal. Níveis elevados podem sugerir insuficiência renal aguda ou crônica, desidratação ou dieta rica em proteínas. O médico pode recomendar exames adicionais para identificar a causa das alterações.

Os exames de sangue são essenciais para a avaliação da saúde e para a detecção precoce de problemas. Conhecer os exames mais comuns e entender os níveis normais ajuda a identificar quaisquer anomalias e a tomar medidas apropriadas.

Nesse cenário, a Solumedi ajuda a tornar o processo de realização de exames de sangue mais acessível com uma rede de laboratórios de qualidade, agendamento facilitado e interpretação detalhada dos resultados.

