Câncer de mama é o segundo tipo mais comum no Brasil e as empresas têm como entrar nesta batalha

O câncer de mama é o segundo tipo mais comum no Brasil, sendo responsável por 10,5% de casos no país. Segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-se mais de 73 mil novos casos serão registrados somente em 2023. No entanto, quando diagnosticados precocemente, as chances de cura chegam a 95%.

A informação e o acesso a exames, portanto, são essenciais. De acordo com o Ipec (Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica), 54% das mulheres subestimam a importância da mamografia. Além disso, quase 38% dos casos só são diagnosticados em fases já avançadas.

Ainda, segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer), 17% dos casos podem ser evitados com hábitos saudáveis, como:

Manter alimentação saudável, com o consumo regular de frutas, verduras e legumes;

Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados;

Fazer atividades físicas regularmente;

Realizar as consultas de rotina em dia;

De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), mulheres a partir de 40 anos devem fazer a mamografia de rastreamento anualmente; já as que têm algum tipo de risco ou histórico podem começar antes, seguindo orientação médica.

Mas, qual seria o papel das empresas?

Unidade móvel do Sesi vai até as indústrias para realizar a mamografia nas colaboradoras. Foto: Gerson Lima

A saúde dos colaboradores afeta diretamente a produtividade e desempenho no trabalho, trazendo impactos significativos nos resultados da empresa. Além disso, colaboradores saudáveis tendem a faltar menos ao trabalho e a ter um menor índice de turnover, o que reduz custos, aumenta a estabilidade da equipe, melhora o engajamento e consequentemente traz um ganho na competividade para o mercado de trabalho.

E os benefícios vão muito além dos financeiros, pois estão também ligados às questões éticas e socialmente responsáveis, já que empresas têm a responsabilidade de criar um ambiente de trabalho seguro e saudável para seus colaboradores, promovendo a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar físico e mental.

Para apoiar as indústrias paranaenses com soluções integradas em Segurança e Saúde, o Sesi Paraná oferta o Cuide-se + de Prevenção do Câncer. O foco do programa é a prevenção da doença por meio da realização de exames de detecção, associados com orientação sobre a importância de hábitos de vida saudáveis, realização de exames clínicos e periódicos.​

Tudo isso é realizado por meio de três unidades móveis que chegam às indústrias de todos os municípios do estado. Em datas pré-agendadas, as colaboradoras realizam a mamografia e recebem orientações para a prevenção.​ As unidades móveis são verdadeiros consultórios sobre rodas, com equipamentos de alta qualidade e equipe técnica especializada.

Para saber mais acesse sesipr.com.br/cuidemais ou procure o Sesi mais próximo.