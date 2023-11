Pesquisa recente aponta que muitos são visitam o médico quando sentem algo

O movimento internacional Novembro Azul foi criado em 2003 para a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem. De acordo com pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) sobre a percepção do homem sobre sua saúde e divulgada em 1º de novembro, apenas 32% dos acima de 40 anos se consideram muito preocupados com a sua própria saúde e que 46% deles só vão ao médico quando sentem algo. Esse número aumenta para 58% se este homem utiliza apenas o SUS.

Apesar do descaso, metade deles tem medo ou ansiedade quando pensam em sua saúde. A pesquisa, viabilizada pelo Laboratório Adium, foi realizada com homens acima de 40 anos representantes de todas as regiões do país, via aplicativo mobile pelo Instituto de Pesquisa IDEIA.

Ainda segundo o estudo, o câncer de próstata está entre as doenças urológicas mais temidas pelos homens. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), é o segundo tipo mais comum entre a população masculina no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele.

Existem, no entanto, alguns fatores que podem aumentar as chances de um homem desenvolver câncer de próstata:

Idade: o risco aumenta com o avançar da idade – no Brasil, a cada dez homens diagnosticados com câncer de próstata, nove têm mais de 55 anos.

Histórico familiar: homens cujo pai, avô ou irmão tiveram câncer de próstata antes dos 60 anos, fazem parte do grupo de risco.

Sobrepeso e obesidade: estudos recentes mostram maior risco de câncer de próstata em homens com peso corporal mais elevado.

Para preveni-lo, portanto, é necessário manter hábitos saudáveis, tais como ter uma alimentação rica em fibras, frutas e verduras; não fumar; evitar o consumo de álcool; fazer atividades físicas regularmente e realizar as consultas e exames de rotina.

Oferecendo soluções integradas em Segurança e Saúde para a indústria e seus colaboradores, o Sesi Paraná oferta uma série e soluções e ações de promoção de saúde. Entre eles está o Programa Cuide-se + de Prevenção ao Câncer. Por meio de unidades móveis totalmente equipadas, chega a todos os municípios do estado para orientar sobre os fatores de risco, sinais e sintomas, além de realizar exames de rastreamento para alguns dos canceres mais comuns, como próstata, mama, colo de útero e pele.

Para saber mais acesse www.sesipr.org.br/cuidemais.