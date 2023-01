Ter um olhar voltado para a saúde física e mental dos colaboradores está diretamente ligada à competitividade das empresas

Em janeiro de 2022 a Síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como fenômeno ocupacional. Desde 1º de janeiro deste ano, está oficialmente na Classificação Internacional de Doenças (CID-11).

Esse é apenas um dos indícios da importância do olhar à saúde mental dos colaboradores. As empresas precisarão cada vez mais oferecer condições melhores e mais atrativas de trabalho para atrair e reter talentos. Ter diagnósticos organizacionais em dia, como pesquisas de clima, será importante, pois não é possível tratar o que não se conhece. Possibilitar que gestores e colaboradores tenham canais de comunicação sempre abertos também é fundamental.

Outro fator importante é que, segundo a International Stress Management Association (ISMA-BR), o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas afetadas pelo burnout. “É de extrema importância a construção de um ambiente de trabalho organizado, com processos claros, comunicação assertiva e empática, reconhecimento e valorização das pessoas, lideranças humanizadas e constantemente capacitadas para liderar, acolher, encaminhar e monitorar as pessoas que apresentam algum adoecimento mental”, afirma Kátia Ferreira, consultora do Sesi Paraná, instituição que oferta ações relacionadas à saúde mental para apoiar as indústrias. “Todas essas ações auxiliam na prevenção. Por outro lado, quando a empresa não faz gestão adequada destes fatores pode tornar seu ambiente de trabalho gerador de insatisfação, reduzir a produtividade e levar as pessoas ao adoecimento”, completa.

O que fazem as boas empresas para se trabalhar

Reconhecer, divulgar e incentivar as melhores práticas realizadas por indústrias paranaenses é o objetivo do Troféu Sesi | Foto: Adobe Stock

Desde 2019 o Sesi Paraná, em parceria com a consultoria Great Place to Work (GPTW), promove o Troféu Sesi de Melhores Práticas em Segurança, Saúde e Bem-estar. O objetivo é reconhecer, divulgar e incentivar as melhores práticas realizadas por indústrias paranaenses.

Na primeira fase, as indústrias interessadas convidam seus funcionários a participarem da pesquisa de clima Great Place do Work. Aquelas que atingirem 70 pontos ou mais recebem o selo GPTW como um excelente lugar para trabalhar. Após essa certificação, as empresas estarão elegíveis para realizar a segunda etapa: um questionário sobre saúde, segurança e promoção da saúde aplicado pelo Sesi no Paraná. Aquelas que atingirem 70 pontos ou mais recebem o Selo Troféu Sesi reconhecendo que o ambiente organizacional tem as melhores práticas em segurança, saúde e bem-estar. Com as duas notas, as indústrias concorrerão ao Troféu Sesi, que premia as três melhores colocadas na classificação geral por porte, considerando micro e pequeno, médio e grande.

Na edição do ano passado, 47 empresas no Paraná foram certificadas com o Selo Troféu Sesi. Entre as empresas que foram certificadas:

• em 98% delas, os líderes se envolveram nas ações de promoção à saúde e permitem a participação de suas equipes;

•85% realizaram ações de saúde referentes aos afastamentos por doença.

• 85% dos colaboradores dessas empresas que durante a pandemia da Covid-19 precisaram contar com alguma assistência relacionada à saúde mental, tiveram apoio da empresa.

• 81% das empresas oferecem estrutura que favorece a prática de atividade física durante o deslocamento.

• 79% capacitam equipes de RH para atuarem de forma mais adequada no processo de inclusão, retenção e desenvolvimento das pessoas com deficiência.

• 72% ofereceram incentivo e ou orientações com relação aos cuidados com a alimentação em casa durante o trabalho remoto.

• 65% ofereceram materiais ou fizeram campanhas sobre como prevenir ou tratar as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) com incentivo ao autocuidado.

Prevenir é sempre o melhor caminho

Colaboradores, empregadores, os negócios e toda a sociedade ganham com os cuidados preventivos e com a criação de bons lugares para se trabalhar. As boas práticas em Segurança e Saúde ajudam a preservar a saúde, a integridade e a satisfação do colaborador, potencializando o que cada um tem de melhor.

O ganho para as indústrias ainda é o fortalecimento com o aumento da produtividade e competitividade. Além disso, a imagem da empresa também melhora, ainda mais em tempos nos quais a o ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança) tem tanta relevância.

As inscrições para a edição deste ano do Troféu Sesi de Melhores Práticas em Segurança, Saúde e Bem-estar já estão abertas. Clique aqui e saiba mais.