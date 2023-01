Os espaços de coworking ajudam profissionais a combinarem vida pessoal e trabalho com maior tranquilidade

Quem está no mercado de trabalho no século XXI certamente ouviu falar sobre coworking. Essa tendência ganha força por trazer praticidade e eficiência ao dia a dia do trabalho e cada vez mais novos empreendimentos imobiliários adicionam um espaço coworking entre suas áreas comuns.

Entenda a definição de coworking e por que essa novidade deve ser considerada no momento de escolher um imóvel.

O que é coworking e como funciona?

O mundo do trabalho está mudando conforme a tecnologia cria formas de integrar equipes remotamente. Unindo a tendência de trabalho a distância e o crescimento do mercado freelancer e PJ (Pessoa Jurídica), o coworking surge como opção.

Uma sala coworking é um espaço compartilhado onde profissionais têm acesso a todas as amenidades que teriam em um escritório, sem precisar deslocar-se até o prédio da empresa. O ambiente auxilia a criar um espaço adequado para o trabalho e melhorar o networking entre profissionais.

Quem trabalha remotamente ou viaja com frequência adota o hábito do trabalho colaborativo há mais tempo. Outros perceberam a necessidade há pouco tempo e ainda estão em fase de adaptação.

Origem do coworking

O conceito surgiu ainda em 1999 e apesar de não ganhar tanta atenção na época, logo começou a influenciar o mercado. Em 2005, surgiu a Hat Factory, primeiro espaço compartilhado para o trabalho nos Estados Unidos.

É claro que a evolução da tecnologia e maior acessibilidade da internet moldaram o mercado e os espaços coworking ganham cada vez mais força e estima-se que 3% dos locais de trabalho estão nesses ambientes.

Por que morar onde existe área coworking?

Quem está procurando um lugar para morar ou investir certamente precisa considerar o coworking. Uma de suas grandes vantagens está no menor tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho. Esse tempo pode cair para poucos minutos quando o empreendimento já possui um espaço dedicado.

Que tal compreender os principais motivos de ter um espaço desses onde você mora. Confira as principais vantagens a seguir.

Menor custo de operação

A economia para o trabalhador optar pelo coworking é o menor custo de transporte e menos despesas do que o home office costuma gerar. Quem já trabalha em casa, parcial ou completamente sabe: internet, água, luz, aluguel e luz são custos. Por isso, ter um espaço dedicado ao trabalho no seu condomínio ajuda a diminuir os gastos e aumentar o lucro.

A alimentação também é mais barata e cômoda. Em vez de comer alimentos industrializados na rua ou precisar gastar tempo e dinheiro preparando marmitas, é só voltar ao ​​apartamento.

Networking com outros profissionais

Trabalhar a distância é solitário algumas vezes. O profissional que fica o dia inteiro no ​​home office perde o hábito tão importante de fazer networking.

Por sorte, o espaço de coworking também estimula novos contatos entre profissionais de diversas áreas. Como é uma área comum, certamente existirão outras pessoas no ambiente trabalhando em seus projetos. Essa é a chance de manter o contato social e fazer networking.

Alguns projetos de sucesso até nascem por meio do contato entre pessoas nos coworkings de prédios e condomínios.

Facilidade na locomoção

Passar horas no trânsito diariamente é coisa do passado para quem vive em um lugar com coworking. A vida do colaborador ou trabalhador freelancer fica mais prática quando tudo que precisa para começar sua rotina é descer alguns andares para chegar ao coworking.

Com essa economia do tempo a qualidade de vida aumenta. Quanto mais alguém economiza em deslocamento, mais tempo terá para fazer o que realmente gosta e cuidar do seu bem-estar e saúde.

Empreendimentos completos possuem inclusive áreas de lazer e ​​academia. Já imaginou conseguir treinar, tomar banho, café da manhã e trabalhar sem precisar sair do condomínio?

Maior produtividade

Bem-estar, qualidade de vida e economia, quando combinados, geram trabalho mais eficiente e produtivo. Manter a concentração nas atividades laborais pode ser difícil mesmo dentro da empresa, em lugares pouco apropriados tudo fica ainda pior.

Ao ter um espaço separado somente para trabalho e munido de tudo que a pessoa precisa, sua produtividade aumenta muito. Evite distrações com o coworking, algo que fica ainda mais prático quando ele está localizado no próprio condomínio.

Trabalho e família mais próximos

Ter uma carreira de sucesso foi sinônimo de deixar a família e convivência social de lado por muitos anos. A tendência de trabalho a distância ou híbrido está ajudando milhares de pessoas a encontrarem um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Quando o coworking está a poucos minutos da casa, isso é muito possível.

Segurança no espaço de coworking

A violência urbana é uma preocupação constante para qualquer um que mora ou trabalha nesses espaços. Alguns profissionais liberais, freelancers ou que adotam o trabalho híbrido escolhem locais públicos para trabalhar.

No entanto, trabalhar com notebooks e celulares caros em parques, praças e restaurantes deixam os profissionais em maior risco.

Condomínio com coworking

A segurança de um condomínio é tudo que você precisa para trabalhar em paz. O local de coworking é uma ótima forma de conseguir realizar suas atividades fora de casa sem precisar de maior exposição.

Escolha empreendimentos imobiliários que oferecem Wi-Fi nas áreas comuns dos condomínios e tomadas com entrada USB nestes espaços.

