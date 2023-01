Dicas práticas para comprar um apartamento em Curitiba e fazer o melhor negócio possível

Comprar apartamento em Curitiba até parece tarefa fácil, considerando a quantidade de prédios e empreendimentos na cidade, mas a realidade é que com mais opções, surgem mais dúvidas quanto ao lugar ideal para fazer o investimento.

Quem está prestes a assumir o compromisso com um apartamento precisa escolher com cuidado. Em uma cidade como Curitiba, isso significa considerar desde a localização até o que é oferecido pelo empreendimento imobiliário.

Descubra o que levar em conta antes de comprar seu ​​apartamento novo na Região Metropolitana de Curitiba.

Dicas práticas para comprar apartamento em Curitiba

​​​Comprar apartamento em Curitiba é um ótimo investimento, contanto que a escolha seja adequada. Muitas vezes pensamos somente no preço do imóvel antes de fazer a compra, mas precisamos ponderar outros fatores.

1. Construtora confiável

As construtoras da região possuem variadas opções de apartamentos novos ou na planta para escolher. A grande questão aqui é sobre a confiança que o comprador deposita na empresa no ​​momento da compra.

Comece consultando plataformas, como Reclame Aqui ou o perfil da empresa no Google/redes sociais, para saber as avaliações dos clientes. Geralmente conseguimos identificar os primeiros sinais de alerta para problemas antes mesmo de fazer o primeiro contato.

Muitas reclamações indicam que o negócio não é confiável, então é recomendado consultar outros empreendimentos.

2. Valor agregado do apartamento

O apartamento é muito mais que somente o imóvel porta adentro. Na realidade, seu valor é composto por tudo que o condomínio tem a oferecer, como áreas de lazer e áreas comuns. Até a facilidade de acesso às vagas faz a diferença no momento de revender ou na praticidade do dia a dia.

Ao avaliar o imóvel, converse com seu corretor ou vendedor sobre os adicionais que o espaço oferece. Quanto mais completo for o conjunto, melhor será para obter retorno do investimento na revenda ou aluguel.

Quem planeja morar perceberá a diferença ao ter mais praticidade na rotina e opções de lazer próximas, sem precisar sair do condomínio.

3. Localização

A localização do apartamento em Curitiba influencia muito na decisão. Alguns projetos parecem atraentes, mas perdem valor agregado por estarem muito longe das comodidades urbanas.

Considere a distância do imóvel dos lugares que a família costuma frequentar, como centros comerciais, escolas e médicos. Depois de mudar-se para o apartamento, você perceberá que gastar mais de trinta minutos no trânsito é algo que prejudica diretamente sua qualidade de vida.

A Quest Construtora, por exemplo, trabalha com imóveis bem localizados e a uma distância razoável do centro de Curitiba para evitar problemas.

4. Condições de pagamento e financiamento

Uma combinação de altos juros e poucas opções de parcelamento deixa o apartamento em Curitiba mais caro do que deveria ser. Estude o mercado cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão, o ideal é encontrar condições de pagamento que se adequem a sua condição financeira.

Algumas construtoras também trabalham com opções de parcelamento próprio. Isso permite eliminar algumas burocracias de processo e até economizar em taxas. Em outros casos mesmo o financiamento tradicional do banco pode ser vantajoso para comprar apartamentos na planta.

5. Segurança da entrega e do que é prometido

Vendedores habilidosos podem convencer um comprador a investir com várias promessas, mas garantir que elas serão cumpridas também faz parte do processo de compra. Consulte o histórico da construtora antes de finalizar o contrato para saber se ela realmente entrega tudo isso.

Uma dica valiosa é consultar empreendimentos imobiliários anteriores. Qual foi a qualidade da entrega? Ocorreram problemas ou a empresa realmente é de confiança?

Com essas respostas, uma boa localização e condomínio completo as chances de fazer um bom negócio são altas.

Um alto investimento demanda uma construtora com credibilidade. A Quest Construtora tem empreendimentos nas melhores localizações de Curitiba e região metropolitana, desenvolve projetos com impactos mínimos no meio ambiente e oferece condomínios completos.

