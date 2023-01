Ter um escritório em casa sem gastar muito é possível com algumas dicas simples e um pouco de criatividade

Trabalhar em casa virou tendência depois da pandemia e com a difusão de tecnologias para integrar equipes remotamente. Ao mesmo tempo que o mercado começa a adotar trabalho híbrido ou 100% home office, os colaboradores sentem dificuldade de encontrar um lugar adequado em casa para suas atividades.

É necessário criar um ambiente para melhorar a produtividade e bem-estar durante o serviço. No entanto, uma rápida busca na internet por ambientes de home office passa a impressão de móveis e acessórios caros para criar o espaço perfeito.

Mas saiba desse segredo: dá para criar um escritório em casa com apenas R$500! Confira algumas dicas para economizar e criar um ambiente completo.

Como fazer um home office no quarto?

Um dos principais motivos para que alguém deixe de ter escritório em casa é o tamanho dos cômodos. Acostumados com empresas que têm um prédio ou andar completamente dedicados a elas, pensamos que todo ambiente de trabalho precisa ser grande e caro.

Na realidade, conseguimos usar qualquer tipo de espaço da casa ou apartamento para o home office. Ele inclusive não precisa custar caro, contanto que você saiba priorizar e pesquisar os itens com cuidado. Confira as principais dicas para conseguir montar seu espaço.

1. Faça uma lista do que é essencial

Nem tudo que alguém vê no Instagram realmente precisa fazer parte do home office. Muitos dos móveis personalizados que parecem lindos e úteis, na verdade só vão deixar o resultado mais caro.

Liste tudo que pretende incluir no espaço de home office e comece a revisar. Tudo é necessário para realizar seu trabalho? Tente tirar da lista aquilo que você já possui em casa, como mesa e escrivaninha, e diminuir o número total de itens.

2. Pesquise fornecedores

Com uma lista de produtos, materiais e móveis chegou a hora de pesquisar. O segredo é ter paciência e verificar vários fornecedores, seja no site ou na loja física. Muitas vezes compramos no primeiro lugar que encontramos por ansiedade e depois percebemos que estava mais barato em outro lugar.

Durante a pesquisa anote em planilha os valores das referências anteriores sem correr riscos de comprar com preços menos vantajosos.

3. Faça você mesmo itens de decoração

Que tal ter um espaço de home office bem decorado no apartamento? É simples, basta decorar você mesmo com alguns itens que possui em casa. Aqui vale a pena procurar alguns tutoriais no Youtube ou Instagram para conseguir dicas práticas e simples de fazer.

Mesmo os populares quadrinhos de frases motivacionais podem ser feitos com um ótimo custo-benefício em casa ou em uma gráfica de confiança. Assim, o lugar fica mais aconchegante sem precisar estourar o orçamento.

4. Invista na ergonomia

Quem procura o segredo para fazer um home office gastando pouco perceberá que tudo é questão de prioridades. O melhor é separar boa parte do investimento para aquilo que mais importa: a cadeira.

Acredite, com uma boa cadeira de escritório você terá mais concentração e menos dores de coluna. Então vale a pena comprar algo mais caro, mesmo que você esteja trabalhando com um orçamento baixo.

Um móvel ergonômico e ajustável de qualidade também tem alta durabilidade.

5. Use luminárias de mesa

Logo que alguém pensa em criar um escritório em casa imagina que precisa trocar a iluminação do ambiente. Aqui vai uma novidade: não é necessário. Existem ótimas opções de luminária de mesa que facilitam o trabalho e ainda são muito econômicas.

Isso também significa que você cria um espaço multifuncional. Enquanto está trabalhando, pode usar a luz branca para deixar a visibilidade melhor. Já nos momentos de descanso basta desligar a luminária e aproveitar o cômodo com a luz difusa para relaxamento ou como uma área de convívio comum.

6. Aproveite itens que você já tem

Uma casa é cheia de itens e móveis que podem complementar o escritório em casa. Isso inclui decoração, como quadros, vasos e enfeites que geralmente deixamos espalhados pela casa sem prestar muita atenção.

Também é interessante adaptar prateleiras e nichos para esse espaço de trabalho. Um pouco de organização ajuda a deixar todos os ambientes mais completos e ainda ter onde guardar os materiais de escritório sem precisar gastar.

Outra opção para quem está considerando comprar um imóvel é procurar condomínios que possuam espaço de coworking, com Wi-Fi e tomadas com entradas USB. Além de ajudar na economia, o ambiente desse tipo também proporciona networking e a chance de separar a vida pessoal do trabalho sem ir muito longe.

Caso você queira montar seu escritório em casa, as plantas possuem espaço para a montagem de um home office.

