Ir à academia e praticar exercícios diariamente traz muitos benefícios, tanto para o corpo quanto para a mente

Frequentar uma academia para realizar exercícios físicos deve ser considerado um hábito tão importante quanto tomar banho ou outras atividades para manutenção de uma boa saúde física e mental.

Por mais que seja difícil juntar as energias para se exercitar depois de um longo dia de trabalho, existem vários motivos para ir à academia e ter um estilo de vida mais saudável.

Acesso aos equipamentos adequados

Frequentar uma ​​academia dá acesso a muitos equipamentos que você não teria no seu apartamento. Isso permite que você realize uma gama maior de exercícios, mantendo sua rotina mais diversificada e interessante.

Aumenta a motivação

Como a academia é um ambiente frequentado por outras pessoas, é mais fácil ganhar motivação para manter-se no ambiente e terminar as suas séries de exercícios. Também permite socializar com outras pessoas, fazendo novas amizades que tenham um pensamento alinhado com o seu.

Desenvolvimento do condicionamento físico

Pode parecer óbvio, mas os benefícios da prática de atividade física vão além de melhorar a performance da musculatura do corpo, mas também dos seus ossos, coração e pulmão.

A prática de exercícios fortalece a musculatura e, consequentemente, melhora a postura. Com os músculos das costas definidos, é mais fácil manter o corpo na posição certa e melhorar a sua qualidade de vida.

À medida que seu condicionamento cardiorrespiratório melhora, seu corpo se torna mais eficiente em levar oxigênio para o sangue e dali para os músculos. Por isso, pessoas com condicionamento melhor têm menos falta de ar.

A prática regular também melhora a disposição, dando mais energia para o dia a dia. Eles ajudam a desestressar e a relaxar a mente e o corpo, fazendo com que você esteja pronto e mais preparado para encarar diferentes desafios.

Bem-estar e saúde

Praticar exercícios faz com que seu corpo libere vários hormônios, como a endorfina, responsável pelo bem-estar e bom humor. Esse hormônio também ajuda a diminuir a sensação de dor, estresse e melhora o seu organismo como um todo.

Por esse motivo, realizar exercícios é um jeito natural e eficiente de lidar com ansiedade e depressão. Por aliviar tensão e estresse, a atividade física melhora a energia mental e as conexões dos neurônios. É uma excelente maneira de combater problemas emocionais e aumentar o controle de oscilações causadas por transtornos.

A prática regular também auxilia na liberação de outros hormônios: a dopamina, a noradrenalina e a serotonina – todos responsáveis pelo foco e concentração. Por isso, exercícios são tão importantes para uma mente sã.

Por último, exercitar-se melhora a qualidade do sono. Até mesmo curtas atividades durante a manhã ajudam a garantir uma noite de sono mais tranquila e equilibrada, o que faz com que você acorde com mais energia.

