Pilotos devem seguir regras criadas pela Anac, Anatel e Decea

Os drones vêm se popularizando cada vez mais no Brasil. Porém, a utilização dos chamados Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) segue uma série de regras. Não basta apenas comprar o equipamento e começar a utilizá-lo livremente. A prestação de serviços por meio de drones requer a utilização de equipamentos homologados pelas agências reguladoras (Anac e Anatel) e seguir as regras de pilotagem do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

Para atuar com drones, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) fixou em 2017 algumas regras para o uso de drones, as quais devem ser levadas em consideração durante a realização de imagens aéreas.

As principais regras são a pilotagem para maiores de 18 anos, habilitação específica para pilotos de drones com mais de 25 quilos ou que forem voar acima de 121 metros de altura, e também é proibido pilotar equipamentos sobre pessoas a uma distância menor do que 30 metros, a não ser que elas tenham autorizado o vôo.

O descumprimento das normas pode implicar em processos administrativos, civis e criminais. Por isso, é de extrema importância pilotar esses equipamentos de forma segura e responsável.

Com o crescimento do uso dos drones, muitas empresas estão em busca de profissionais habilitados e com know how na manipulação de drones e na análise das imagens aéreas e vídeos.

Principais usos

Por agregarem precisão e agilidade, os drones têm sido cada vez mais empregados em diversas áreas da engenharia, principalmente na construção civil e no segmento imobiliário.

Confira em quais situações os drones podem ser empregados na construção civil:

Para realizar inspeções prediais e análises estruturais, coletando imagens e substituindo guindastes e andaimes para analisar as estruturas. Ainda é possível acoplar uma câmera termográfica ao drone para detecção remota de umidade;

Acompanhar à distância o andamento de uma obra a partir de diversos ângulos;

Monitorar canteiros de obras, permitindo controlar o uso de equipamentos de segurança, a evolução do trabalho e o desperdício de recursos;

Levantamento topográfico, visualização de acessos, apoio ao estudo preliminar do projeto;

Inspeções em estruturas prediais, fachadas e coberturas, para diagnosticar problemas construtivos durante a elaboração de perícias e laudos técnicos de engenharia.

para diagnosticar problemas construtivos durante a elaboração de perícias e laudos técnicos de engenharia. Os drones também são muito utilizados pelo setor imobiliário, pois permitem a visualização do imóvel em diversos ângulos e assim facilitam a comercialização de grandes empreendimentos. Confira alguns usos no setor imobiliário:

Realização de tour virtual da região e mostrando a vista de um imóvel antes mesmo dele estar pronto, colaborando assim no marketing e nas vendas de imóveis;

Como apoio na elaboração de relatórios de vistorias durante a entrega e/ou recebimento de imóveis;

Como apoio na elaboração de laudos de avaliação imobiliária, sobretudo para visualização de locais com difícil acesso;

Como apoio na elaboração de laudos de mapeamentos de áreas urbanas e rurais, para visualizar grandes áreas e locais de difícil acesso;

E engana-se quem pensa que os custos com essa tecnologia são altos, pois ele é compensado ao agregar valor aos trabalhos técnicos como vistorias, inspeções, laudos e até mesmo na comercialização de imóveis.

A Qualienge Engenharia, inscrita no CREA Nº 52461/PR, possui profissionais capacitados e equipamentos habilitados para prestar serviços com a utilização de drones.

Com expertise de mais de 20 anos, a Qualienge atua no segmento de engenharia diagnóstica realizando laudos, perícias e avaliações estruturais tanto em estruturas de concreto quanto metálicas.

