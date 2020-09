Saiba como realizar o projeto de fundação e de estruturas prediais corretamente

A construção de um empreendimento exige experiência e qualificação por parte da equipe responsável pelos projetos de fundação e estruturas prediais. Para que uma obra seja bem projetada e executada, é imprescindível contar com o know-how de engenheiros e profissionais responsáveis por garantir a qualidade e, principalmente, a segurança da construção.

A realização das fases de fundação e de estruturas metálicas ou convencionais é uma das mais importantes do projeto, pois determinará a qualificação do resultado final da obra. Quando um projeto é concebido e executado com bases sólidas, o cliente pode ficar tranquilo e ter a certeza de que a construção terá excelente custo-benefício.

Para que isso aconteça, as estruturas prediais devem ser corretamente calculadas, de acordo com suas finalidades de uso. Além disso, quando a parte estrutural do projeto é feita com qualidade, os riscos da ocorrência de problemas construtivos na utilização do empreendimento são mínimos.

Toda a fase de preparação estrutural de um projeto de construção civil deve ser pautada pela garantia de estabilidade predial, adotando todos os cuidados preventivos necessários durante a fase construtiva, desde a fundação até a estrutura predial.

Estes projetos devem ser executados por profissionais especializados nestas áreas da engenharia. É a expertise da equipe profissional que garantirá ao cliente que todos os requisitos estabelecidos em normas técnicas sejam aplicados durante a realização de cálculos.

Dessa forma, é possível conquistar a melhor concepção estrutural para cada tipo e condição de uma obra. Outro ponto importante e que merece ser destacado é que, de nada adianta ter um projeto bem elaborado, se durante a execução da obra as especificações técnicas contidas no planejamento não forem observadas e atendidas.

Um bom projeto de construção é aquele que possui um acompanhamento técnico eficaz durante todas as suas etapas, a fim de evitar a ocorrência de erros construtivos que, mais tarde, podem culminar no surgimento de manifestações patológicas capazes de colocar a obra em risco e de levar a estrutura ao colapso.

Como evitar a ocorrência de erros de execução em obras?

A melhor forma de evitar a ocorrência de erros durante a execução de um empreendimento é fazer com que as atividades sejam constantemente acompanhadas por um profissional especializado e com expertise em auditorias de procedimentos relacionados ao sistema de gestão da qualidade da obra.

Durante a fase de execução, os erros mais comuns em projetos de fundações e estruturais, e que devem ser evitados, são:

Projetos executivos mal elaborados;

Falhas na compatibilização entre os projetos estruturais e os projetos complementares;

Elaboração dos projetos de fundação sem uma análise adequada do solo;

Utilização de materiais alternativos não especificados em projetos;

O não-atendimento aos requisitos das normas técnicas quanto às atividades de concretagem, visando garantir a resistência da peça estrutural concretada, principalmente quanto às características do concreto recebido em obra e o modo de aplicação na peça a ser concretada;

Estruturas com armaduras (ferragens) mal instaladas e não atendendo às especificações do projeto;

Montagem de estruturas metálicas com torques (apertos) inadequados em suas ligações parafusadas, realização de soldas de forma errada e não atendendo às especificações do projeto e estruturas montadas com desaprumos;

Emendas de peças executadas de forma incorreta, utilização de materiais com espessuras aquém das especificadas em projeto;

Ausência de acompanhamento técnico para certificar a correta execução das atividades projetadas.

Projetos estruturais de excelência com a Qualienge Engenharia

A Qualienge Engenharia está no mercado desde 1999, realizando trabalhos de auditoria técnica e a elaboração de projetos estruturais para diversos empreendimentos comerciais, industriais e também particulares.

A empresa conta com profissionais com vasta expertise em avaliações estruturais e executa projetos de estruturas metálicas e de concreto, oferecendo ao cliente a melhor concepção estrutural, levando sempre em conta a relação de custo-benefício.

Além disso, a Qualienge também realiza avaliações estruturais de modo a atestar as capacidades de resistência de estruturas prediais existentes, possibilitando a realização de ampliações com total segurança.

Durante as construções, a equipe da Qualienge executa auditorias para atestar a conformidade dos serviços em relação aos referenciais técnicos adotados. Essas atividades evitam a ocorrência de erros construtivos e de retrabalhos, além de certificarem a correta utilização de materiais, conforme as especificações de projeto.

