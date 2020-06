A certificação pode ser feita em dois momentos: na fase de projetos e na execução das obras

Que uma obra está sujeita à diversos problemas, como erros de cálculo e não seguir determinada legislação, isso é fato. Mas uma ação pode mudar tudo isso. É a certificação técnica, que atesta a conformidade de execução dos projetos e da obra garantindo a qualidade dos serviços prestados.

A atividade de certificação técnica já é obrigatória em muitos países, porém no Brasil não existe uma lei de abrangência nacional que torne a inspeção predial obrigatória. Na Câmara dos Deputados tramita o projeto de lei 6014/2013 que determina a realização periódica de inspeções em edificações e cria o Laudo de Inspeção Técnica de Edificações (LITE). Hoje poucos municípios possuem uma legislação local que exija inspeções periódicas em imóveis de qualquer finalidade, um deles é o Rio de Janeiro. Quem explica é o engenheiro civil Antônio Henrique Soares Elias, da Qualienge Serviços de Engenharia, empresa com expertise de 20 anos de atuação em Curitiba.

Essencial

A certificação técnica abrange dois momentos da obra. Quando ela está em nível de projeto, permite que estes documentos sejam encaminhados à obra atendendo à todas as especificações e requisitos técnicos estabelecidos previamente pelo cliente e também em relação às normas vigentes – evitando maiores dores de cabeça.

Quando está na fase de execução das obras, a certificação técnica possibilita que a execução dos serviços possa ser feita dentro das especificações dos projetos e atendendo aos requisitos estabelecidos em normas para cada atividade realizada no canteiro de obras, inclusive na elaboração do layout das áreas de armazenamento, administrativas e alojamentos.

Antônio reforça que a certificação técnica realizada tanto em projetos quanto durante a execução da obra permite reduzir os custos de retrabalhos por erros de execução, falhas de planejamento e de fiscalização. “Esta atividade agrega valor ao empreendimento, pois ao final da obra tem-se a certeza de que todas as suas instalações estão funcionando adequadamente”, completa.

A certificação que a Qualienge executa é baseada na verificação do atendimento a todos os requisitos técnicos estabelecidos para o empreendimento. Na fase de projetos são verificadas as conformidades no conteúdo dos documentos — conformidade na apresentação, nos dimensionamentos, na interface entre projetos e na conformidade com relação aos memoriais de cálculo. Na obra são verificadas as conformidades de execução em relação às normas técnicas e aos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade.

Diante da pandemia da COVID-19, a certificação técnica de projetos pode ser realizada na modalidade home office, pois os projetos a serem analisados podem perfeitamente ser recebidos e devolvidos eletronicamente, sem prejuízos de suas análises técnicas.

Know how

No Paraná, as grandes indústrias automobilísticas quando vieram construir suas fábricas trouxeram essa cultura da exigência da certificação técnica para os seus empreendimentos. A Qualienge atuou em um desses empreendimentos participando durante toda a fase das obras de construção dos prédios industriais auditando seus projetos e também as metodologias empregadas na execução. A Qualienge possui vasta expertise na condução de certificações técnicas durante montagens industriais, executadas com estruturas metálicas ou concreto, atestando as conformidades de montagem e assim garantindo que os serviços serão entregues sem erros.

Ela também atuou na execução de certificações técnicas em projetos, com foco na disciplina de engenharia civil, para algumas obras emergenciais projetadas para a Petrobras durante o período de 2007 a 2014. A Qualienge oferece aos seus clientes resultados com credibilidade e que permitem um eficaz controle da qualidade durante as fases de projeto e de execução das obras. Vale ressaltar que os custos das certificações são plenamente recuperados ao final do empreendimento pois uma vez que os projetos foram otimizados e as execuções feitas com materiais adequados e com metodologia correta, certamente a quantidade de desperdícios de materiais será menor e a quantidade de retrabalhos minimizada.