A energia solar fotovoltaica é a segunda fonte energética da matriz brasileira

A geração de energia solar segue em expansão no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a fonte ocupa o segundo lugar da matriz nacional. No entanto, não basta conhecer o potencial e não saber qual a diferença dos tipos de energia solar para empreender no setor.

O funcionamento dos sistemas solares fotovoltaicos é dividido em on grid e off grid. Saber diferenciá-los é essencial para trabalhar com energia solar. Pensando nisso, preparamos este conteúdo para ajudar no entendimento de como cada um opera e quais as principais vantagens.

Como a energia solar funciona?

Há três tipos de produção de energia solar: fotovoltaica (placas solares convertem a luz do sol em energia elétrica), térmica (usa o calor do sol para aquecer a água) e heliotérmica (o calor da radiação produz vapor para alimentar as turbinas).

O nosso foco aqui é a energia fotovoltaica, que funciona por meio de dois equipamentos principais:

Painel solar: capta e transforma a luz solar em energia para atender o consumo de residências, empresas, indústrias, sítios e outros imóveis. Inversor solar: equipamento que transforma a corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA) da eletricidade gerada pelo painel.

Além disso, no Brasil há dois tipos de sistema de energia solar fotovoltaica que geram eletricidade da mesma maneira, mas armazenam de modo distinto:

Sistema on grid (conectado à rede);

Sistema off grid (autônomo).

Vantagens da energia solar

Energia limpa, sustentável, renovável e que não polui;

Alternativo ao petróleo;

A energia fotovoltaica é o sistema de autogestão de energia mais barato;

Fácil instalação e manutenção;

Economia de até 95% da conta de luz;

Ocupa pouco espaço no imóvel;

Pode ser utilizada em áreas afastadas, onde não há energia elétrica;

Sua geração é silenciosa.

Diferenças entre os sistemas on grid e off grid

O sistema on grid de energia trabalha conectado à rede local de energia elétrica | Foto: Shutterstock

A diferença básica entre estes sistemas é que eles armazenam a energia solar produzida de maneira distinta. Enquanto no on grid o imóvel permanece ligado à rede pública de energia elétrica, no off grid ele fica fora da rede.

Sistema on grid de geração de energia solar

O sistema on grid trabalha conectado à rede local de distribuição. Dessa forma, o que é captado pelos painéis solares se transforma em eletricidade, que poderá ser utilizada depois e gerar desconto na conta de energia.

Funciona assim:

Os painéis solares (fotovoltaicos) captam a energia do sol, transformando-a em energia elétrica (corrente contínua);

O inversor transforma CC em CA e sincroniza com a rede;

A energia é direcionada para o consumo;

Caso a geração de energia seja maior que seu uso, o excedente é transferido para a rede de distribuição da concessionária local, resultando em crédito de energia que poderá ser usado posteriormente;

É feito o monitoramento da rede para mensurar a geração de energia solar.

Sistema off grid de geração de energia solar

O sistema off grid não trabalha conectado à rede de distribuição da concessionária local. Para operar de forma autônoma, o sistema conta com baterias para armazenar a energia produzida.

Quanto ao funcionamento, é idêntico nos dois sistemas. A única diferença está no armazenamento. No caso do off grid, como a energia está nas baterias, o imóvel é sempre abastecido, inclusive quando não há geração de energia solar (à noite e dias nublados).

Vantagens e desvantagens dos sistemas on grid e off grid

A geração de energia solar por meio dos sistemas on grid e off grid tem benefícios que variam conforme a necessidade do usuário. Se você deseja vender esta fonte energética, precisa conhecer bem as vantagens e desvantagens para conseguir orientar os clientes finais.

Sistema on grid

Vantagens

Opção mais barata para o consumidor final, já que ele não precisa comprar baterias para armazenar a energia;

A energia é inserida diretamente na rede, por isso, o sistema se torna mais eficiente;

As placas têm vida útil de 25 a 30 anos;

O consumidor/cliente pode usar os créditos gerados pela energia excedente para abater da conta de energia de outro imóvel que possua (no mesmo CPF ou CNPJ).

Desvantagem

Não possui backup de energia.

Sistema off grid

Vantagens

Quando falta energia na rede de distribuição local, o imóvel não fica “no escuro”, já que as baterias armazenam a energia excedente produzida;

Sem cobrança da concessionária de energia;

O consumidor/cliente consegue ter energia em áreas de difícil acesso, mesmo sem a presença da concessionária local.

Desvantagens

Sistema mais caro, já que o cliente precisa comprar as baterias;

Há limite de armazenamento nas baterias e, dependendo da necessidade de consumo do cliente, é preciso contratar um gerador para emergências;

Não gera descontos na conta de luz.

Como revender energia solar?

De acordo com a Absolar, a fonte solar já trouxe para o país mais de R$ 129,6 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 39,7 bilhões em arrecadação de tributos e mais 781 mil novos empregos gerados.

Além de evidenciar a importância desta fonte energética para o desenvolvimento econômico, ambiental e social do Brasil, os dados mostram como este pode ser um setor lucrativo para quem decide empreender, seja como instalador ou revendedor de energia solar.

Premium Solar – Energia Limpa para um futuro melhor

Revenda energia solar com a Premium Solar

Para se tornar um revendedor de energia solar fotovoltaica, você precisa ser parceiro de uma empresa séria e comprometida como a Premium Solar. Ela faz parte do Grupo Premium, pioneiro no setor de segurança eletrônica e energia solar com 25 anos de atuação no mercado.

A Premium trabalha com marcas de referência, como a Intelbras Solar, que tem mais de 45 anos de experiência, assistência técnica nacional, equipe de engenharia e produtos certificados. Tudo isso à disposição dos parceiros revendedores.

Outros benefícios da parceria com a Premium Solar para revenda de energia solar:

Os produtos da Premium Solar proporcionam alta rentabilidade;

Você não precisa ter rentabilidade mínima;

Os parceiros recebem suporte e consultoria total no pós-venda também;

A Premium fornece todos os equipamentos e suprimentos necessários para a produção de Sistemas Fotovoltaicos;

Economia de até 95% na conta de luz dos parceiros e consumidores finais.

Produtos/serviços oferecidos pela Premium Solar:

Energia solar on-grid (módulos/painéis, inversor, microinversor, estruturas de fixação para telhados/solo, cabos e conectores solares);

Projetos para residências, comércio, indústria, e grandes usinas;

Energia solar off-grid; (módulos/painéis, controladores de carga, inversores e baterias);

Ideal para projetos de pecuária, agronegócios e mobilidade;

Iluminação pública e iluminação privada;

Luminárias;

Carregadores veiculares elétricos (CVE).

Entre em contato com a Premium Solar e seja um parceiro revendedor de energia solar.