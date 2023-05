Até março de 2023, a energia solar já trouxe para o Brasil mais de R$ 133,1 bilhões de novos investimentos

Trabalhar com energia solar é um bom negócio? Essa fonte renovável começou o ano de 2023 mostrando sua força para a matriz brasileira, ao atingir a marca de mais de 27,8 GW operacionais, o que a coloca como a segunda maior fonte energética do país.

Segundo os dados levantados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a energia solar representa 12,6% da matriz brasileira, ficando atrás apenas da fonte hídrica (49,9%) e a frente da eólica (11,9%).

Mercado de energia solar no Brasil

Os números divulgados pela Absolar no mês de março de 2023 mostram que este é um ótimo momento para investir em energia solar. Até esse momento, a fonte já trouxe para o Brasil mais de R$ 133,1 bilhões de novos investimentos e mais de R$ 42 bilhões em arrecadação de tributos.

Além disso, com os aumentos da tarifa de energia elétrica, é mais atrativo investir em novas fontes. Segundo levantamento feito pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), entre 2011 e 2021 houve alta de 82% na tarifa residencial e o custo do Megawatt-hora (MWh) subiu de R$ 340,90 para R$ 622,20.

Oportunidade de negócio

Os números divulgados pela Absolar demonstram como a procura por energia solar cresce no Brasil. Agora em 2023, o país chegou a 1,6 milhão de sistemas instalados, sendo 79% para autoconsumo residencial.

Apesar do avanço, o mercado ainda tem muito espaço para crescer. Atualmente, apenas 2,2% das residências brasileiras aptas a usarem esse tipo de energia se beneficiam com a fonte solar.

A tendência é que o mercado avance, principalmente com o incentivo dos bancos privados, que já oferecem linhas de crédito exclusivas para instalação de placas fotovoltaicas em residências. Esses dados só confirmam porque trabalhar com energia solar é uma boa oportunidade de negócio.

Venda de energia solar

Os dados já mencionados aqui revelam como essa fonte de energia pode se transformar em uma ótima oportunidade de negócio. Se você deseja trabalhar com energia solar, a revenda é uma possibilidade de empreender.

Revenda de sistemas

Na revenda, você vende os produtos de uma marca. Além disso, é preciso ter habilitação para comercialização e instalação de sistemas de energia solar, que podem ser on grid (conectado à rede da concessionária de energia elétrica) ou off grid (funciona autonomamente).

O sistema on grid geralmente é usado no meio urbano, empresas e residências. Uma das maiores vantagens desse sistema é a compensação de energia elétrica. Já no modelo off grid, a energia produzida é armazenada em baterias para utilização em dias nublados ou à noite.

Premium Solar – Energia Limpa para um futuro melhor

Como trabalhar com energia solar?

Para revender energia solar é fundamental trabalhar com uma empresa séria, comprometida e referência no setor para se beneficiar da expertise, credibilidade e confiança conquistada por ela.

A Premium Solar atua há 6 anos e faz parte do Grupo Premium, pioneiro no setor de segurança eletrônica e energia solar, com 25 anos de atuação no mercado energético. A empresa trabalha com marcas de referência, como a Intelbras Solar, um dos maiores players do mercado nacional no segmento de energia solar.

A Intelbras tem mais de 45 anos de experiência, assistência técnica nacional, equipe de engenharia e produtos certificados. Tudo isso à disposição dos parceiros revendedores da Premium Solar. Energia solar não é igual em todas as fornecedoras, o “Sol tem selo de qualidade”. Preze isso ao oferecer esse tipo de serviço.

Outros benefícios da parceria com a Premium Solar para revenda de energia solar:

Os produtos da Premium solar proporcionam alta rentabilidade;

Você não precisa ter rentabilidade mínima;

Os parceiros recebem suporte e consultoria total;

A Premium fornece todos os equipamentos e suprimentos necessários para a produção de Sistemas Fotovoltaicos;

Economia de até 95% na conta de luz dos parceiros e consumidores finais.

Produtos/serviços oferecidos pela Premium Solar:

Energia solar on-grid (módulos/painéis, inversor, microinversor, estruturas de fixação para telhados/solo, cabos e conectores);

Projetos para residências, comércio, indústria e grandes usinas;

Energia solar off-grid; (módulos/painéis, controladores de carga, inversores e baterias);

Pecuária, agronegócios, mobilidade;

Iluminação pública e iluminação privada;

Luminárias;

Carregadores veiculares elétricos (CVE).

Entre em contato com a Premium Solar e seja um revendedor de energia solar.