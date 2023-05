Saiba como identificar a melhor solução para atender à demanda crescente pela fonte solar de energia

Conhecer os tipos de energia geradas pelo sol é fundamental para quem deseja investir nesse segmento, seja como consumidor final ou quem decide trabalhar com a fonte solar de energia. Neste conteúdo, vamos mostrar quais são os tipos de soluções de energia solar disponíveis no mercado e qual a melhor para atender sua necessidade.

Quais são os tipos de energia solar?

Os dois principais tipos de energia solar são a fotovoltaica, que gera energia elétrica por meio dos raios solares, e a térmica, que aquece líquidos usando o calor do sol. Conheça melhor cada uma delas.

Energia fotovoltaica (FV)

A energia solar captada por meio de fenômeno físico é transformada em energia elétrica. A conversão é feita por células fotovoltaicas a partir de materiais semicondutores localizados nas placas.

As placas solares recebem a incidência dos raios solares e, com ajuda de um inversor, produzem a energia que pode ser consumida por empresas, residências e aparelhos mecânicos.

Energia térmica

Também conhecida como aquecedor solar, esse tipo de energia, no lugar de converter os raios solares em eletricidade, transforma em energia térmica, que pode ser utilizada para o banho, na indústria ou em outros processos que necessitam de água aquecida.

Qual tipo de energia solar é mais indicado?

Para o consumidor final, é importante avaliar os custos de aquisição e investimento a longo prazo dos dois tipos de energia. Enquanto a fotovoltaica gera eletricidade e pode ser utilizada em todo o imóvel, a térmica fornece aquecimento, valendo a pena ser empregada em pontos estratégicos da residência ou empresa.

Benefícios principais de cada tipo

A energia fotovoltaica não polui o meio ambiente, a manutenção é mínima e representa um recurso 100% renovável. A energia térmica é um modo de consumo menos poluente e tem instalação prática e rápida.

Crescimento da energia solar no Brasil

O Brasil tem mais de 27, 8 GW de fonte solar fotovoltaica em operação | Foto: Shutterstock

O país começou 2023 com a marca de mais de 27,8 GW operacionais de fonte solar fotovoltaica, colocando a energia solar como a segunda fonte energética mais usada por aqui (atrás da fonte hídrica).

Até março deste ano, a energia solar fotovoltaica trouxe para cá mais de R$ 133,1 bilhões de novos investimentos e mais de R$ 42 bilhões em arrecadação de tributos.

Segundo projeções da Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica), o crescimento continuará e, até o final do ano, essa fonte energética deverá aumentar em 10 Gigawatts (GW).

Mesmo com esse crescimento, das 75,2% milhões de residências do país que apresentam condições de usar energia solar, apenas 2,2% a utilizam. Esse panorama faz da fonte fotovoltaica um mercado promissor para quem deseja empreender no setor.

Principais soluções para uso da energia solar fotovoltaica

O uso de energia solar fotovoltaica aumenta a cada ano. De acordo com a Absolar, em 2023 o país atingiu a marca de 1,6 milhão de sistemas instalados, onde 79% corresponde ao autoconsumo residencial. A seguir, confira diferentes maneiras de aproveitar as soluções fotovoltaicas.

Carregar carros elétricos

Seja para uso pessoal ou comercial, uma das formas de usar a energia solar fotovoltaica é para carregar carros elétricos. Uma das vantagens desse sistema é justamente a resistência do seu material de fabricação, que possibilita ficar exposto a diferentes intempéries sem perigo de corrosão.

Geradores de energia solar

Esse equipamento transforma luz solar em elétrica, como o objetivo principal de reduzir o valor da conta de luz, já que pode produzir até 95% da energia usada por um imóvel. Além disso, o que não for consumido pode ser convertido em créditos junto à distribuidora local de energia.

Geradores de energia para garagens

Uma das soluções para uso da energia solar fotovoltaica é como estrutura para garagem | Foto: Shutterstock

Essa solução atende duas aplicações: funciona como placas solares e como estrutura para cobertura de garagem. Ou seja, enquanto as placas geram energia elétrica, protegem o veículo.

Geração de energia em áreas remotas (sistema off-grid)

Os painéis solares fotovoltaicos podem operar no sistema on-grid (trabalha conectado à rede local de distribuição de energia) ou off-grid, que opera de forma autônoma e, por isso, é amplamente usado em áreas remotas, onde não há estrutura de rede elétrica.

No sistema off-grid, os geradores armazenam o excedente da energia produzida em baterias. Assim, fica garantido o abastecimento durante a noite em dias nublados ou chuvosos.

Por que entrar no mercado de energia solar

Cada vez mais importante para a matriz energética brasileira, a energia solar fotovoltaica se apresenta como uma boa oportunidade para quem deseja empreender no setor de energia.

Alguns fatores também contribuem para que o mercado de energia solar seja tão promissor, como as linhas de crédito oferecidas pelos agentes bancários para os consumidores finais, condições climáticas do país e baixo custo de manutenção dos equipamentos.

Como trabalhar com energia solar

A revenda é uma das formas de trabalhar com energia fotovoltaica. Nesse modelo de negócio, é fundamental ser parceiro com uma empresa de referência, séria e comprometida como a Premium Solar, com 6 anos de atuação no mercado.

A empresa trabalha com marcas consolidadas como a Intelbras Solar, considerada um dos maiores players no segmento por usar equipamentos certificados e de qualidade, que garantem o melhor desempenho em sistemas captadores de energia solar.

A Premium Solar pertence ao grupo Premium, que é pioneiro no setor de segurança eletrônica e energia solar, com 25 anos de atuação no mercado energético. Entre em contato agora e descubra como ser um parceiro.